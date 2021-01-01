Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик

Пользовательница TikTok Мэгги Клейтон опубликовала ролик, который набрал более 850 тысяч просмотров. На его кадрах запечатлено разоблачение века, но оно удивило отнюдь не всех.

Женщина возвращалась домой и внезапно увидела в окне женский силуэт. Когда возмущённая хозяйка жилья ворвалась внутрь, то ненадолго потеряла дар речи.

Мэгги шла домой и услышала музыку. В этом не было ничего необычного, но, приблизившись, Клейтон увидела в окне женский силуэт. Хозяйка дома начала ругаться и заявила, что лучше бы это не был её муж с какой-то посторонней девицей.

Не теряя ни секунды, Мэгги зашла в дом и увидела… своего мужа Джарона, который надел её парик, её узкие джинсы и с гитарой в руках громко и выразительно пел песню вместе со своим другом.

«Да вы шутите! Я думала, что тут какая-то женщина. Что происходит?» – поразилась Клейтон.