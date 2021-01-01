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Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик

01 января 2021 07:51
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Женщина возвращалась домой и внезапно увидела в окне женский силуэт. Когда возмущённая хозяйка жилья ворвалась внутрь, то ненадолго потеряла дар речи. 

Пользовательница TikTok Мэгги Клейтон опубликовала ролик, который набрал более 850 тысяч просмотров. На его кадрах запечатлено разоблачение века, но оно удивило отнюдь не всех. 

Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик -1

Фото: instagram.com/theblondebrewer 

Мэгги шла домой и услышала музыку. В этом не было ничего необычного, но, приблизившись, Клейтон увидела в окне женский силуэт. Хозяйка дома начала ругаться и заявила, что лучше бы это не был её муж с какой-то посторонней девицей. 

Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик -4

Фото: tiktok.com/@theblondebrewer 

Не теряя ни секунды, Мэгги зашла в дом и увидела… своего мужа Джарона, который надел её парик, её узкие джинсы и с гитарой в руках громко и выразительно пел песню вместе со своим другом. 

«Да вы шутите! Я думала, что тут какая-то женщина. Что происходит?» – поразилась Клейтон. 

Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик -7

Фото: tiktok.com/@theblondebrewer 

Оказалось, Джарон и не думал изменять своей супруге, он просто позвал друга в гости, чтобы вместе поиграть в Guitar Hero. 

Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик -10

Многие комментаторы не сильно удивились увиденному. Они отметили, что гораздо чаще парни, у которых есть возлюбленная, занимаются чем-то подобным, а не проводят время с другими женщинами. 

Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик -13

Фото: instagram.com/theblondebrewer 

Кстати, ранее мы рассказывали про ещё один случай, когда жена заподозрила мужа в неверности. Но это были проделки их маленькой дочки – подробнее здесь

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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