Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик
Женщина возвращалась домой и внезапно увидела в окне женский силуэт. Когда возмущённая хозяйка жилья ворвалась внутрь, то ненадолго потеряла дар речи.
Пользовательница TikTok Мэгги Клейтон опубликовала ролик, который набрал более 850 тысяч просмотров. На его кадрах запечатлено разоблачение века, но оно удивило отнюдь не всех.
Фото: instagram.com/theblondebrewer
Мэгги шла домой и услышала музыку. В этом не было ничего необычного, но, приблизившись, Клейтон увидела в окне женский силуэт. Хозяйка дома начала ругаться и заявила, что лучше бы это не был её муж с какой-то посторонней девицей.
Фото: tiktok.com/@theblondebrewer
Не теряя ни секунды, Мэгги зашла в дом и увидела… своего мужа Джарона, который надел её парик, её узкие джинсы и с гитарой в руках громко и выразительно пел песню вместе со своим другом.
«Да вы шутите! Я думала, что тут какая-то женщина. Что происходит?» – поразилась Клейтон.
Фото: tiktok.com/@theblondebrewer
Оказалось, Джарон и не думал изменять своей супруге, он просто позвал друга в гости, чтобы вместе поиграть в Guitar Hero.
Многие комментаторы не сильно удивились увиденному. Они отметили, что гораздо чаще парни, у которых есть возлюбленная, занимаются чем-то подобным, а не проводят время с другими женщинами.
Фото: instagram.com/theblondebrewer
Кстати, ранее мы рассказывали про ещё один случай, когда жена заподозрила мужа в неверности. Но это были проделки их маленькой дочки – подробнее здесь.