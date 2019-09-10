«Я оплошал». Дима Билан извинился за скандальный концерт в Самаре

Дима Билан оказался в центре скандала, выступив на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Шоу было посвящено Дню города и очень расстроило зрителей. Они посчитали поведение артиста неадекватным.

Ночью 10 сентября певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозапись. На ней певец признает вину, извиняется за конфуз на концерте и объясняет, что произошло в тот вечер.

Дима Билан:

Я оплошал, выступал на концерте в нетрезвом виде. Встретил друзей в гримерке и отеле, выпил коньяк. Не рассчитал, совершенно не рассчитал.