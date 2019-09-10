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«Я оплошал». Дима Билан извинился за скандальный концерт в Самаре

10 сентября 2019 11:45
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Дима Билан оказался в центре скандала, выступив на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Шоу было посвящено Дню города и очень расстроило зрителей. Они посчитали поведение артиста неадекватным.

Ночью 10 сентября певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозапись. На ней певец признает вину, извиняется за конфуз на концерте и объясняет, что произошло в тот вечер.

Дима Билан:
Я оплошал, выступал на концерте в нетрезвом виде. Встретил друзей в гримерке и отеле, выпил коньяк. Не рассчитал, совершенно не рассчитал.

«Я оплошал». Дима Билан извинился за скандальный концерт в Самаре-1

Фото: instagram.com/bilanofficial

Чтобы загладить вину, певец пообещал Самаре бесплатный и качественный концерт, а также детскую площадку и медоборудование для детей. Поклонники поддержали артиста в комментариях к публикации. Многие написали, что в такой ситуации мог оказаться любой человек.

О чем жалеет главный хитмейкер и как любит отдыхать? Instagram-обзор страницы Димы Билана - здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Дима Билан

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