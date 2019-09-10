Три свадьбы. В каких платьях Мэрилин Монро выходила замуж?
Известная киноактриса и секс-символ 50-ых годов Мэрилин Монро была удивительной женщиной. Она вдохновляла и мужчин, и женщин, показывала красоту и при этом была блестящей актрисой. За свою недолгую жизнь Монро успела побывать замужем трижды. И каждый раз выглядела счастливой и невероятно красивой.
Первый брак с Джимом Догерти
Фото: instagram.com/marilyn_monroe_biography
В первый раз Мэрилин Монро вышла замуж за Джима Догерти. Актрисе в этот момент только исполнилось 16 лет. Это был брак по расчету. Мэрилин не любила Джима и была с ним в браке только для того, чтобы не вернуться в приют. Супруги мало общались и спустя 4 года брака развелись.
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Второй брак с Джо Ди Маджо
Фото: instagram.com/marilyn_monroe_biography
Следующим мужем Мэрилин Монро был бейсболист Джо Ди Маджо. Супруги были очень счастливы, но прожили вместе всего 9 месяцев. Муж очень ревновал Мэрилин, зачастую беспочвенно, а также поднимал на нее руку. Развелась пара в 1954 году.
Кстати, именно Джо Ди Маджо любил Мэрилин Монро до конца жизни. Он единственный из ее возлюбленных, кто пришел на похороны.
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Третий брак с драматургом Артуром Миллером
Фото: instagram.com/marilynmonroe
Артур Миллер и Мэрилин Монро познакомились в 1950 году. Спустя шесть лет пара поженилась и прожила вместе 5 лет. После развода Артур практически сразу же женился на другой женщине.
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