Прямой эфир

Три свадьбы. В каких платьях Мэрилин Монро выходила замуж?

10 сентября 2019 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Известная киноактриса и секс-символ 50-ых годов Мэрилин Монро была удивительной женщиной. Она вдохновляла и мужчин, и женщин, показывала красоту и при этом была блестящей актрисой. За свою недолгую жизнь Монро успела побывать замужем трижды. И каждый раз выглядела счастливой и невероятно красивой.   

Первый брак с Джимом Догерти   

Три свадьбы. В каких платьях Мэрилин Монро выходила замуж?-1

Фото: instagram.com/marilyn_monroe_biography

В первый раз Мэрилин Монро вышла замуж за Джима Догерти. Актрисе в этот момент только исполнилось 16 лет. Это был брак по расчету. Мэрилин не любила Джима и была с ним в браке только для того, чтобы не вернуться в приют. Супруги мало общались и спустя 4 года брака развелись.   

Эти фото вы точно не видели. Неизвестная Мэрилин Монро

Второй брак с Джо Ди Маджо   

Три свадьбы. В каких платьях Мэрилин Монро выходила замуж?-4

Фото: instagram.com/marilyn_monroe_biography   

Следующим мужем Мэрилин Монро был бейсболист Джо Ди Маджо. Супруги были очень счастливы, но прожили вместе всего 9 месяцев. Муж очень ревновал Мэрилин, зачастую беспочвенно, а также поднимал на нее руку. Развелась пара в 1954 году.

Кстати, именно Джо Ди Маджо любил Мэрилин Монро до конца жизни. Он единственный из ее возлюбленных, кто пришел на похороны.   

Опубликованы эксклюзивные снимки беременной Мэрилин Монро

Третий брак с драматургом Артуром Миллером

Три свадьбы. В каких платьях Мэрилин Монро выходила замуж?-7

Фото: instagram.com/marilynmonroe

Артур Миллер и Мэрилин Монро познакомились в 1950 году. Спустя шесть лет пара поженилась и прожила вместе 5 лет. После развода Артур практически сразу же женился на другой женщине.   

Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Джим Догерти # Джо Ди Маджо # Артур Миллер

Другие новости рубрики

Все новости
Мальчик нашёл тело пропавшей 27 лет назад женщины
10 сентября 2019 07:55

Мальчик нашёл тело пропавшей 27 лет назад женщины

«Бывает, подходит, лапки кверху – чеши, хозяин». Как минчане завели лис и что из этого вышло
10 сентября 2019 07:51

«Бывает, подходит, лапки кверху – чеши, хозяин». Как минчане завели лис и что из этого вышло

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины
09 сентября 2019 18:58

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины