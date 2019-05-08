«Я не дядя». Кейт Миддлтон позабавила реакцией на вопрос о сыне Меган Маркл и принца Гарри
Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям прокомментировали появление на свет нового члена королевской семьи – сына Меган Маркл и принца Гарри.
По информации Daily Mail, в интервью журналистам принц Уильям случайно назвал супругу «дядей».
Паре задали вопрос о новорожденном в преддверие запуска регаты.
Герцог Кембриджский сказал «Да, я дядя во второй раз», указал на свою жену и добавил «и она тоже». Кейт Миддлтон быстро исправила ошибку.
Она отметила: «Я определенно не дядя». Затем пара рассмеялась из-за получившегося конфуза.
У Меган Маркл родился мальчик (читать далее).
Принц Уильям рассказал, что он «абсолютно взволнован» после рождения своего племянника.
По словам герцога, он «с нетерпением ждет» встречи с новорожденным «в ближайшие несколько дней», когда «все успокоятся».
Принц Уильям:
Я очень рад, а также я рад приветствовать моего родного брата в обществе без сна.
Кейт Миддлтон отметила, что это «особое время» для Гарри, Меган и их семьи.
Кейт Миддлтон:
Это такое прекрасное время года, чтобы родить ребенка, весна в воздухе. Как сказал Уильям, мы с нетерпением ждем встречи с малышом, узнаем, как его зовут, так что это действительно волнительно для нас.
Как мать троих детей, герцогиня Кембриджская добавила: «Эти следующие несколько недель всегда немного пугают, поэтому мы желаем молодым родителям всего наилучшего».
Пара также показала, что они еще не знают имя ребенка.
Возможный король Великобритании и президент США. Факты о ребёнке Меган Маркл и принца Гарри
Мальчик родился 6 мая рано утром. Ожидается, что скоро его впервые представят публике. Принц Гарри и Маркл решили отказаться от традиционной фотосессии спустя пару часов после рождения.
Однако принц Гарри пообщался со СМИ, чтобы поделиться своим волнением и сказать, что с Меган Маркл и ребенком все в порядке.
Принц Чарльз сейчас находится в Германии. Он также впервые публично высказался о рождении младшего внука, сказав, что ощущает восторг.
Принц Чарльз:
Мы с нетерпением ждем встречи с ребенком, когда вернемся.
Королева Елизавета стала прабабушкой в восьмой раз.
Десять фактов о королевских родах (здесь подробнее).