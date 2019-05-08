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«Я не дядя». Кейт Миддлтон позабавила реакцией на вопрос о сыне Меган Маркл и принца Гарри

08 мая 2019 08:42
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Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям прокомментировали появление на свет нового члена королевской семьи – сына Меган Маркл и принца Гарри.  

По информации Daily Mail, в интервью журналистам принц Уильям случайно назвал супругу «дядей».  

Паре задали вопрос о новорожденном в преддверие запуска регаты.  

Герцог Кембриджский сказал «Да, я дядя во второй раз», указал на свою жену и добавил «и она тоже». Кейт Миддлтон быстро исправила ошибку.  

Она отметила: «Я определенно не дядя». Затем пара рассмеялась из-за получившегося конфуза.  

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Принц Уильям рассказал, что он «абсолютно взволнован» после рождения своего племянника.  

«Я не дядя». Кейт Миддлтон позабавила реакцией на вопрос о сыне Меган Маркл и принца Гарри-1

По словам герцога, он «с нетерпением ждет» встречи с новорожденным «в ближайшие несколько дней», когда «все успокоятся».  

Принц Уильям:  
Я очень рад, а также я рад приветствовать моего родного брата в обществе без сна.  

Кейт Миддлтон отметила, что это «особое время» для Гарри, Меган и их семьи.  

Кейт Миддлтон:  
Это такое прекрасное время года, чтобы родить ребенка, весна в воздухе. Как сказал Уильям, мы с нетерпением ждем встречи с малышом, узнаем, как его зовут, так что это действительно волнительно для нас.  

Как мать троих детей, герцогиня Кембриджская добавила: «Эти следующие несколько недель всегда немного пугают, поэтому мы желаем молодым родителям всего наилучшего».  

Пара также показала, что они еще не знают имя ребенка.  

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Мальчик родился 6 мая рано утром.  Ожидается, что скоро его впервые представят публике. Принц Гарри и Маркл решили отказаться от традиционной фотосессии спустя пару часов после рождения.  

«Я не дядя». Кейт Миддлтон позабавила реакцией на вопрос о сыне Меган Маркл и принца Гарри-4

Однако принц Гарри пообщался со СМИ, чтобы поделиться своим волнением и сказать, что с Меган Маркл и ребенком все в порядке.  

Принц Чарльз сейчас находится в Германии. Он также впервые публично высказался о рождении младшего внука, сказав, что ощущает восторг.  

Принц Чарльз:
Мы с нетерпением ждем встречи с ребенком, когда вернемся.  

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# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # Меган Маркл # принц Уильям # Принц Гарри

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