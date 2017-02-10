«Я – главный экспонат»: в Петербурге открылась персональная выставка Сергея Шнурова

Новости России. В частном музее современного искусства «Эрарта» в Петербурге 9 февраля открылась выставка музыканта и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.
Она получила название «Ретроспектива бренреализма».
Новости России. В частном музее современного искусства «Эрарта» в Петербурге 9 февраля открылась выставка музыканта и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.
Она получила название «Ретроспектива бренреализма».
Фото: shnurovs
Согласно манифесту музыканта, в 2017 году направление брендреализм, которое и придумал Шнуров, отмечает десятилетний юбилей. Основная его идея в том, что в нынешнем столетии человека повсюду окружают бренды. Наш современник одевается в них, передвигается, обращается за информацией и смыслом жизни. Сегодня
выбирая бренд человек определяет себя,
а современное искусство подстраивается под публику.
Фото: shnurovs
Идеей выставки и художественным руководством занимался лидер «Ленинграда», но сами работы делал не музыкант.
Всего на выставке представлено 40 ироничных работ.
На пресс-конференции перед открытием экспозиции Шнуров заявил, что все собравшиеся – экспонаты. И он сам тоже.
Сергей Шнуров, музыкант, художник:
Так как в заглавии всего стоит Сергей Шнуров – то я здесь главный экспонат.
Некоторые сразу стали сравнивать Шнурова с Энди Уорхолом, который работал в направлении поп-арт. В своем творчестве Уорхол обыгрывал культуру массового потребления. Американский художник назначил себя брендом и соединял в своих работах искусство и маркетинг.
На такое сравнение Шнуров ответил, что в
любом искусстве – и музыкальном, и художественном есть преемственность.
Просто надо присмотреться и увидеть.
Фрагмент картины «Начало». Фото: erarta_museum
Так как сам музыкант на странице в социальных сетях заявлял, что на его выставке делать селфи обязательно, то мы собрали некоторые фотографии, которые постили посетители выставки «Ретроспектива брендреализма» (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Снежана Георгиева:
Фото: georgievas
Я небольшой поклонник современного искусства, точнее вообще не поклонник, ибо как не стараюсь не нахожу тот самый тайный, духовный смысл в медленном поедании варенья на публике. Но вчера внимательно изучив выставку «Ретроспектива брендреализма» @shnurovs получила большое удовольствие! Может потому что там всё наполнено иронией и нет претензии на великое искусство и никакой тайный умысел не должен был мне привидится, а может потому что Сергей и правда талантлив во всём! Короче, Ступайте на вернисаж и смейтесь, мы именно так вчера и делали!
Фото: kotnaidet
Фото: push_pavlova
Фото: isya_is
Фото: ekaterinado
Выставка продлится два месяца – до 9 апреля.