«Я – главный экспонат»: в Петербурге открылась персональная выставка Сергея Шнурова

Новости России. В частном музее современного искусства «Эрарта» в Петербурге 9 февраля открылась выставка музыканта и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

а современное искусство подстраивается под публику.

выбирая бренд человек определяет себя,

Согласно манифесту музыканта, в 2017 году направление брендреализм, которое и придумал Шнуров, отмечает десятилетний юбилей. Основная его идея в том, что в нынешнем столетии человека повсюду окружают бренды. Наш современник одевается в них, передвигается, обращается за информацией и смыслом жизни. Сегодня

Идеей выставки и художественным руководством занимался лидер «Ленинграда», но сами работы делал не музыкант.

Всего на выставке представлено 40 ироничных работ.

На пресс-конференции перед открытием экспозиции Шнуров заявил, что все собравшиеся – экспонаты. И он сам тоже.

Сергей Шнуров, музыкант, художник:

Так как в заглавии всего стоит Сергей Шнуров – то я здесь главный экспонат.

Некоторые сразу стали сравнивать Шнурова с Энди Уорхолом, который работал в направлении поп-арт. В своем творчестве Уорхол обыгрывал культуру массового потребления. Американский художник назначил себя брендом и соединял в своих работах искусство и маркетинг.

На такое сравнение Шнуров ответил, что в

любом искусстве – и музыкальном, и художественном есть преемственность.

Просто надо присмотреться и увидеть.