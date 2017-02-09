Беловежская пуща вошла в топ-25 туристических мест Восточной Европы по версии «The Telegraph»

Новости Великобритании. Британские журналисты призывают туристов сменить Французскую Ривьеру на пейзажи Восточной Европы. «Дешевле, только даром», - отмечает «The Telegraph». Для путешественников был составлен топ-25 мест Восточной Европы, которые необходимо увидеть.

В первой пятерке оказался Таллин, Дунай на территории Румынии, Рига,национальные парки Черногории, озеро Блед в Словении. В топе оказались Москва и Санкт- Петербург. Журналист предлагает заглянуть в Литву ради Горы Крестов, в Украине достоин внимания город Клевань, где находится Тоннель любви. В Беларуси обязательна для посещения Беловежская пуща. Национальный парк на 18 месте. «2000 видов растений, 200 видов птиц, хорошо восстановленный и самый большой фрагмент древнего европейского леса» - аргументы, которые приводит «The Telegraph».

Авторитетная британская газета уже не раз писала о Беларуси. В 2011 году журналистка издания Сара Эванс посетила Беловежскую пущу и написала о самых больших животных Европы - зубрах. Европейским туристам она рекомендовала брать с собой бинокли или камеры с зумом, потому что зубры вне вольеров выглядят крайне устрашающе.

Беловежская пуща входит в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО с 1992 года. Территория заповедника интересна еще и тем, что в Каменецком и Свислочском районах находятся несколько могильников Х и XIII веков.