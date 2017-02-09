«Легион»: премьера самого красивого и динамичного супергеройского сериала

Новости США. На телевидении сейчас можно найти сериалы о самых разных супергероях. Их так много, что запуск каждого нового воспринимается весьма скептически. Но «Легион» выгодно выделяется из общей массы. Этот спин-офф «Людей Икс» произвел настоящий фурор в США. Сегодня же состоялась русскоязычная премьера нового шоу о мутанте с шизофренией, в котором уживаются множественные личности.

Фото: imdb.com

Супергерои сейчас повсюду, но если на большом экране мы их видим всего несколько раз в год, то на телевидении между ними настоящая конкуренция. Пока вселенная DC в очередной раз сводит вместе Флэша, Стрелу и Супергерл, а Marvel готовится добавить к Сорвиголове и Джессике Джонс еще и Карателя, новый герой «Людей Икс» Легион стоит особняком. Хотя в основе нового сериала лежит история второстепенного персонажа из огромной мутантской мифологии Marvel, он не имеет прямой связи с фильмами франшизы. Если бы не знакомый знак «Х» в логотипе шоу, было бы крайне трудно определить связь между ними. Это дает «Легиону» некоторую свободу, хотя когда мы впервые встречаемся с Дэвидом Холлером, беспокойным молодым человеком в самом центре этой истории, у него ее нет. (Дэвида играет Дэн Стивенс, человек, который после трех сезонов «Аббатства Даунтон» знает некоторые вещи о социальных притеснениях). После того, как у главного героя была диагностирована шизофрения, Дэвид помещен в психиатрическую больницу, учреждение, где заключенные носят старомодные спортивные костюмы, а столы для пинг-понга приварены к полу.

Фото: imdb.com

Дэвид слышит в своей голове голоса и видит вещи, которых не существует. В кризисные моменты его иллюзии материализуются и наделяют героя сверхъестественными способностями такой силы, что Дэвид легко может уничтожить несколько кварталов вокруг. В лечебнице парню удается сдерживать свои способности, но его рутинное существование прерывает новая пациентка Сидни Барретт (очаровательная ссылка на Pink Floyd от автора «Людей Икс» Стэна Ли). Несмотря на застенчивую улыбку и боязнь прикосновений, Сидни помогает Дэвиду изучить его сознание. Это только малая часть того, что происходит в первом эпизоде. Прыжки вперед и назад во времени с демонстрацией ранней жизни Дэвида, причины по которых он оказался в больнице, зловещий марш войск в спецснаряжении и нечто напоминающее демонических лягушек. В пространстве «Легиона» работает каждая деталь.

Фото: imdb.com

Все это невероятно красиво снято. Камера демонстрирует огромный спектр визуализации: от сдержанных кадров в стиле «Черного зеркала», до абсурдного буйства красок Уэса Андерсона. Картинка дополняется удивительным музыкальным сопровождением от The Who и Rolling Stones до современных хитов. «Легион» детально продуман, в каждом кадре есть за что зацепиться. Но авторы не забыли и про смысловую составляющую – в сериале нашлось место и юмору и проникновенной игре Дэна Стивенса.

Фото: imdb.com

Сериал подает столько всего и в таком объеме, что с первого раза очень сложно осознать все его детали. Создатель «Легиона» Ной Хоули уже однажды превратил оскороносный фильм братьев Коэнов «Фарго» в изобретательный и увлекательный сериал. В новом проекте Хоули можно заметить некоторые приемы, используемые в «Фарго», но «Легион» самодостаточен и без них. Сейчас, когда количество супергероев на телевидении достигло критической массы, Хоули помог жанру совершить необходимый эволюционный скачок и мутировать в нечто свежее, изощренное и очень красивое. Кроме того, сценарий разумно придерживает сюжетные ключи и создает вокруг главного героя захватывающую интригу, которой так не хватает «Флэшу» и «Сорвиголове». После просмотра начала сериала остается много вопросов: если Дэвид действительно обладает способностями, то откуда голоса в его голове? Или все это происходит только в сознании героя? Все ли окружающие его люди реальны? Искать ответы на эти и другие вопросы очень интересно.

Фото: imdb.com