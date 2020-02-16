Прямой эфир

«Привет, я мистер Совершенство». Девять самых неудачных попыток познакомиться, с которыми сталкивались девушки

16 февраля 2020 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большинству людей непросто предложить незнакомцу или незнакомке встречаться. Просто познакомиться можно без проблем, но когда нужно заговорить с привлекательным человеком противоположного пола, очень многие люди испытывают сильное смущение и страх быть отвергнутым. 

Хотя в современном мире девушки запросто могут первыми подходить к парням, чаще всё-таки юноши делают первый шаг. Эти попытки не всегда удачны, но в некоторых случаях молодые люди, даже получив отказ, надолго остаются памяти девушек, с которыми они хотели познакомиться. 

Недавно девушки рассказали о худших подкатах в их жизни. Мы выбрали девять довольно безобидных, но забавных вариантов. 

– Поблизости есть аэропорт? Или это просто моё сердце отправилось в полёт? 

– Помнишь меня? Ах да, верно, мы встречались лишь в моих мечтах... 

– Могу я присесть рядом с тобой? Это место кажется одиноким. 

– Твой отец случайно не грабитель? Похоже, он украл с неба звёзды и спрятал их в твоих глазах. 

– Привет, я мистер Совершенство. Слышал, что ты искала меня. 

– Кажется, я потерял свой номер, можно взять твой? 

– Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя глаза, как у коровы? 

– С моими глазами явно что-то не так. Я не могу отвести их от тебя. 

– Есть только одна вещь, которую я хочу изменить в тебе, и это твоя фамилия. 

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о самых распространённых ошибках, которые совершают парни при попытках познакомиться с девушками. 

С извинений лучше не начинать – здесь подробнее

# Курьезы # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Майонез в быту: 5 способов использования
16 февраля 2020 12:29

Майонез в быту: 5 способов использования

Проверяем 8 способов избавиться от икоты
16 февраля 2020 12:18

Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Будет ли звонить телефон в микроволновке? Три популярных мифа об этом электроприборе
16 февраля 2020 11:24

Будет ли звонить телефон в микроволновке? Три популярных мифа об этом электроприборе