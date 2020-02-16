«Привет, я мистер Совершенство». Девять самых неудачных попыток познакомиться, с которыми сталкивались девушки

Большинству людей непросто предложить незнакомцу или незнакомке встречаться. Просто познакомиться можно без проблем, но когда нужно заговорить с привлекательным человеком противоположного пола, очень многие люди испытывают сильное смущение и страх быть отвергнутым.

Хотя в современном мире девушки запросто могут первыми подходить к парням, чаще всё-таки юноши делают первый шаг. Эти попытки не всегда удачны, но в некоторых случаях молодые люди, даже получив отказ, надолго остаются памяти девушек, с которыми они хотели познакомиться.

Недавно девушки рассказали о худших подкатах в их жизни. Мы выбрали девять довольно безобидных, но забавных вариантов.

– Поблизости есть аэропорт? Или это просто моё сердце отправилось в полёт?

– Помнишь меня? Ах да, верно, мы встречались лишь в моих мечтах...

– Могу я присесть рядом с тобой? Это место кажется одиноким.

– Твой отец случайно не грабитель? Похоже, он украл с неба звёзды и спрятал их в твоих глазах.

– Привет, я мистер Совершенство. Слышал, что ты искала меня.

– Кажется, я потерял свой номер, можно взять твой?

– Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя глаза, как у коровы?

– С моими глазами явно что-то не так. Я не могу отвести их от тебя.

– Есть только одна вещь, которую я хочу изменить в тебе, и это твоя фамилия.

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о самых распространённых ошибках, которые совершают парни при попытках познакомиться с девушками.