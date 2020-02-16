Майонез в быту: 5 способов использования
Способы нетрадиционного использования майонеза: какие существуют?
Многие из нас не могут представить приготовление кулинарных шедевров без использования майонеза. Он придает блюдам интересный и пикантный вкус. Но, а для тех, кто не употребляет его в пищу, мы подготовили несколько способов нетрадиционного использования этого продукта.
1. Следы на руках от мазута или древесной смолы можно убрать с помощью майонеза. Намажьте им руки, немного потрите, оставьте на некоторое время, а затем остатки майонеза уберите салфеткой.
2. Если вы хотите удалить белые пятна от воды с деревянных предметов, намажьте грязное место майонезом и протрите салфеткой.
3. Чтобы избавиться от надоедливых следов от наклеек, используй майонез.
4. Детские рисунки на стенах теперь не проблема! Нанесите небольшое количество майонеза на салфетку и протри загрязненное место. Следы сойдут очень легко.
5. Красивые волосы – мечта всех представительниц прекрасного пола. Чтобы ваши волосы сияли здоровьем, используйте майонез в качестве маски!