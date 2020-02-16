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Майонез в быту: 5 способов использования

16 февраля 2020 12:29
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Способы нетрадиционного использования майонеза: какие существуют?

Многие из нас не могут представить приготовление кулинарных шедевров без использования майонеза. Он придает блюдам интересный и пикантный вкус. Но, а для тех, кто не употребляет его в пищу, мы подготовили несколько способов нетрадиционного использования этого продукта.

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1. Следы на руках от мазута или древесной смолы можно убрать с помощью майонеза. Намажьте им руки, немного потрите, оставьте на некоторое время, а затем остатки майонеза уберите салфеткой.

Майонез в быту: 5 способов использования -4

2. Если вы хотите удалить белые пятна от воды с деревянных предметов, намажьте грязное место майонезом и протрите салфеткой.

Майонез в быту: 5 способов использования -7

3. Чтобы избавиться от надоедливых следов от наклеек, используй майонез.

Майонез в быту: 5 способов использования -10

4. Детские рисунки на стенах теперь не проблема! Нанесите небольшое количество майонеза на салфетку и протри загрязненное место. Следы сойдут очень легко.

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5. Красивые волосы – мечта всех представительниц прекрасного пола. Чтобы ваши волосы сияли здоровьем, используйте майонез в качестве маски!

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# Полезные советы # калейдоскоп # Мария Кронда

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