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«Я бы разделил с тобой плот». Выступление Брэда Питта на «Золотом глобусе» стало хитом

07 января 2020 07:51
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Новости США. 6 января состоялась церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Брэд Питт получил награду за лучшую роль второго плана, а также запомнился шутками в адрес Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Энистон. 

За время своего короткого выступления Питт не только успел всех поблагодарить, но и оживил атмосферу в зале. Брэд отметил, что без помощи Ди Каприо он вряд ли смог бы получить награду. Подчёркивая свою признательность, актёр заявил: «Я бы разделил с тобой плот». 

«Я бы разделил с тобой плот». Выступление Брэда Питта на «Золотом глобусе» стало хитом-1

Фото: instagram.com/classjournal 

Эти слова вызвали взрыв смеха, поскольку все сразу поняли отсылку к известной роли Леонардо в фильме «Титаник», где Джек, спасая Розу, утонул сам. Кстати, в сериале «Разрушители легенд» было доказано, что доска вместила бы обоих, так что смерть Джека была напрасной. 

Второй запоминающийся момент – шутка в адрес Энистон. Поскольку часто обсуждается тема отношений Дженнифер и Брэда, актёр решил обыграть это. 

«Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог, потому что про любую женщину, с которой я стою рядом, говорят, что мы встречаемся. И это было бы просто неловко», – сказал Питт. 

По лицу Энистон было видно, что шутку она оценила. 

«Я бы разделил с тобой плот». Выступление Брэда Питта на «Золотом глобусе» стало хитом-4

Фото: twitter.com/noradominick 

Кстати, не так давно Дженнифер создала аккаунт в Instagram. 

За день на неё подписались более 11 миллионов пользователей – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Брэд Питт # Леонардо Ди Каприо # Дженнифер Энистон # Фотофакт

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