«Я бы разделил с тобой плот». Выступление Брэда Питта на «Золотом глобусе» стало хитом

За время своего короткого выступления Питт не только успел всех поблагодарить, но и оживил атмосферу в зале. Брэд отметил, что без помощи Ди Каприо он вряд ли смог бы получить награду. Подчёркивая свою признательность, актёр заявил: «Я бы разделил с тобой плот».

Новости США. 6 января состоялась церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Брэд Питт получил награду за лучшую роль второго плана, а также запомнился шутками в адрес Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Энистон.

Эти слова вызвали взрыв смеха, поскольку все сразу поняли отсылку к известной роли Леонардо в фильме «Титаник», где Джек, спасая Розу, утонул сам. Кстати, в сериале «Разрушители легенд» было доказано, что доска вместила бы обоих, так что смерть Джека была напрасной.

Второй запоминающийся момент – шутка в адрес Энистон. Поскольку часто обсуждается тема отношений Дженнифер и Брэда, актёр решил обыграть это.

«Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог, потому что про любую женщину, с которой я стою рядом, говорят, что мы встречаемся. И это было бы просто неловко», – сказал Питт.

По лицу Энистон было видно, что шутку она оценила.