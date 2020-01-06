Прямой эфир

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки

06 января 2020 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У российского шоумена и певца Александра Реввы есть старшая сестра. Наталья родилась на 15 минут раньше брата. 

В прошлом году клип Реввы стал настоящим хитом, ролик набрал более 140 миллионов просмотров. Поклонники творчества Александра знают много фактов о его жизни, но не всем известно, что у артиста есть сестра-двойняшка. 

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки-1

Выяснилось, что в детстве брат с сестрой были очень близки, много времени проводили вместе и даже сидели за одной партой на уроках в школе. 

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки-4

Дальше Наталья выбрала факультет иностранных языков. Сейчас сестра Реввы живёт в Донецке вместе с супругом, работает в школе преподавательницей английского языка. Брат и сестра поддерживают тёплые отношения, хотя, вероятно, видятся не слишком часто. 

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки-7

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки-9

В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки-11

Фото: instagram.com/arthurpirozhkov 

Недавно мы решили узнать, насколько были похожи современные артисты на своих сыновей и дочерей, когда были в их возрасте. 

Сравнение родителей и детей смотрите здесь

# Звезды # калейдоскоп # Александр Ревва # Артур Пирожков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Он посвятил себя борьбе с раком. Каким был хирург-онколог Андрей Павленко?
06 января 2020 10:17

Он посвятил себя борьбе с раком. Каким был хирург-онколог Андрей Павленко?

Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем
06 января 2020 07:28

Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма
05 января 2020 13:29

Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма