В детстве сидели за одной партой. Пять снимков Александра Реввы и его сестры-двойняшки

У российского шоумена и певца Александра Реввы есть старшая сестра. Наталья родилась на 15 минут раньше брата. В прошлом году клип Реввы стал настоящим хитом, ролик набрал более 140 миллионов просмотров. Поклонники творчества Александра знают много фактов о его жизни, но не всем известно, что у артиста есть сестра-двойняшка.

Выяснилось, что в детстве брат с сестрой были очень близки, много времени проводили вместе и даже сидели за одной партой на уроках в школе.

Дальше Наталья выбрала факультет иностранных языков. Сейчас сестра Реввы живёт в Донецке вместе с супругом, работает в школе преподавательницей английского языка. Брат и сестра поддерживают тёплые отношения, хотя, вероятно, видятся не слишком часто.

Фото: instagram.com/arthurpirozhkov