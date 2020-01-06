Он посвятил себя борьбе с раком. Каким был хирург-онколог Андрей Павленко?

Новости России. Утром 5 января после продолжительной борьбы с раком скончался Андрей Павленко. Что известно о человеке, который постарался рассказать о том, что делать в случае обнаружения крайне опасного заболевания? Андрей Николаевич родился 9 мая 1978 года в тогда ещё Ленинграде. В 2001 году окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, в 2002 году прошёл там же интернатуру по специальности хирургия. Время сконцентрировалось. Сейчас я пытаюсь использовать каждый день, каждый час максимально эффективно.

С 2002 года начал работать хирургом, в 2010-2012 годах проходил ординатуру по специальности онкология в СПбМУ им. И. П. Павлова. За 20 лет врачебной деятельности успешно прооперировал более двух тысяч пациентов. В марте 2018 года хирург-онкологу Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова стало известно, что у него рак желудка 3 стадии. Выживаемость при таком заболевании составляет около пяти процентов. Мужчина – это человек, который способен ставить цели перед собой. И добиваться их, несмотря ни на что.

Ещё не зная, удастся ли ему побороть болезнь, Павленко решил, что люди слишком плохо информированы о системе онкологической помощи, и это нужно исправить. Врач начал делать видео и делиться полезными сведениями в соцсетях. Андрей Николаевич преодолел четыре курса химеотерапии, в перерывах между которыми продолжал проводить операции или выступать в роли консультанта для коллег. После завершения курса первичная опухоль уменьшилась на 50%, наблюдался регресс опухоли в лимфоузлах. Отдалённых метастазов не было. Боюсь ли я? Нет, пожалуй, не боюсь. Волнуюсь ли я? Да, лёгкое волнение – оно присутствует. Думаю, это нормальная ситуация.

После этого Павленко поехал отдохнуть на пляж вместе с семьёй, однако ненадолго. Вскоре ему предстояла операция в Москве. Врача оперировали 6 часов, а затем он находился под наблюдением в реанимации. Через 20 дней после операции Андрей Николаевич начал выступать на конференциях и работать над благотворительным фондом.

Спустя полгода казалось, что самое страшное уже позади. Хирург проходил реабилитацию, работал, летал с лекциями по России и проводил много времени с семьёй. Однако 1 января 2020 года самочувствие Павленко ухудшилось. Врач сообщил, что его жизненный путь подходит к концу, поблагодарил всех за поддержку и призвал не сдаваться тех, кто болеет. Я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения – не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это!