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Вышло короткометражное продолжение фильма «Реальная любовь»

29 марта 2017 12:24
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Новости Великобритании. На днях в сети появился 15-минутный фильм «Реальная любовь-2». Режиссер Ричард Кёртис уже давно задумывался над продолжением своего самого известного фильма, но признавал, что делать полнометражный сиквел –плохая идея.

Вышло короткометражное продолжение фильма «Реальная любовь»-1

Фото: Imdb.com

«Реальная любовь-2» приурочена ко «Дню Красного носа» − дню смеха и помощи нуждающимся. В этот день различные организации проводят благотворительные концерты, а по телевизору показывают передачи, деньги от которых идут в фонды помощи.

Вышло короткометражное продолжение фильма «Реальная любовь»-4

Ричард Кертис, Мартина МакКачон и Хью Грант. Фото: allstars

15-минутный ролик собрал практически всех актеров оригинального фильма. Хью Грант снова танцует, Колин Ферт носит вязаный свитер, Роуэн Аткинсон запаковывает подарки, Билл Найи примеряет на себя образ эпатажного рокера, Лиам Нисон налаживает отношения с сыном, а Эндрю Линкольн общается с Кирой Найтли через карточки. От участия в продолжении отказалась только Эмма Томпсон – актриса не захотела сниматься без своего экранного супруга Алана Рикмана (актер скончался в январе прошлого года).

Вышло короткометражное продолжение фильма «Реальная любовь»-7


Фото: elle

Напомним, что фильм «Реальная любовь» вышел в 2003 году и тут же стал неотъемлемой частью рождественских праздников. Ежегодный просмотр фильма является традицией для многих семей во всем мире.

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