Мужчина вызвал полицию, потому что не мог выиграть игрушку в автомате

Кто в детстве не пытался вытащить заветный приз из автомата с игрушками? Мужчина пробовал сделать это 200 раз подряд, но его попытки оказались тщетными. После этого он решил вызвать полицию, но и те не смогли помочь. После еще 300 попыток пришлось признать поражение.

«Я не мог выиграть вообще, так что теперь здесь полиция».

Японец поделился этим случаем в Twitter и показал, что не всегда только удача приводит к цели.

Сотрудники полиции приехали, но не смогли лично помочь мужчине. Дело в том, что им запрещено самостоятельно играть в автоматы, поэтому они попросили сделать это сотрудника торгового центра. Но сколько бы тот ни утверждал, что все будет хорошо, все-таки не мог достать игрушку даже после 300 попыток.