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Мужчина вызвал полицию, потому что не мог выиграть игрушку в автомате

20 октября 2020 11:29
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Кто в детстве не пытался вытащить заветный приз из автомата с игрушками? Мужчина пробовал сделать это 200 раз подряд, но его попытки оказались тщетными. После этого он решил вызвать полицию, но и те не смогли помочь. После еще 300 попыток пришлось признать поражение.

Мужчина вызвал полицию, потому что не мог выиграть игрушку в автомате-1

Фото: twitter.com/84848141a

«Я не мог выиграть вообще, так что теперь здесь полиция».

Японец поделился этим случаем в Twitter и показал, что не всегда только удача приводит к цели.

Сотрудники полиции приехали, но не смогли лично помочь мужчине. Дело в том, что им запрещено самостоятельно играть в автоматы, поэтому они попросили сделать это сотрудника торгового центра. Но сколько бы тот ни утверждал, что все будет хорошо, все-таки не мог достать игрушку даже после 300 попыток.

Мужчина вызвал полицию, потому что не мог выиграть игрушку в автомате-4

Фото: twitter.com/84848141a

«Ох, полиция контролирует сотрудника, который ещё не выиграл».

Полицейские поняли, что проблема существует, но никаких действий не предприняли. Тем не менее, работник переставил игрушки местами. И – о чудо! Почти сразу он смог выиграть игрушку. А после этого и японец, который вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В отличие от невезучего японца, эти люди настоящие счастливчики. Удача явно была на их стороне. Просто посмотрите на эти фотографии (подробности здесь).

# Игрушки # калейдоскоп # Фотофакт

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