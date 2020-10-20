Мужчина вызвал полицию, потому что не мог выиграть игрушку в автомате
Кто в детстве не пытался вытащить заветный приз из автомата с игрушками? Мужчина пробовал сделать это 200 раз подряд, но его попытки оказались тщетными. После этого он решил вызвать полицию, но и те не смогли помочь. После еще 300 попыток пришлось признать поражение.
Фото: twitter.com/84848141a
«Я не мог выиграть вообще, так что теперь здесь полиция».
Японец поделился этим случаем в Twitter и показал, что не всегда только удача приводит к цели.
Сотрудники полиции приехали, но не смогли лично помочь мужчине. Дело в том, что им запрещено самостоятельно играть в автоматы, поэтому они попросили сделать это сотрудника торгового центра. Но сколько бы тот ни утверждал, что все будет хорошо, все-таки не мог достать игрушку даже после 300 попыток.
Фото: twitter.com/84848141a
«Ох, полиция контролирует сотрудника, который ещё не выиграл».
Полицейские поняли, что проблема существует, но никаких действий не предприняли. Тем не менее, работник переставил игрушки местами. И – о чудо! Почти сразу он смог выиграть игрушку. А после этого и японец, который вызвал сотрудников правоохранительных органов.
В отличие от невезучего японца, эти люди – настоящие счастливчики. Удача явно была на их стороне. Просто посмотрите на эти фотографии (подробности здесь).