Девушка живёт с редкой аллергией. Из-за неё она не может мыться, плакать и потеть

«Это действительно тяжелое состояние, так как у меня аллергия на собственные слезы, слюну и пот. Я действительно должна избегать физической активности. Мне даже приходится ездить по своему кампусу в колледже, потому что иначе я прихожу в аудиторию с лихорадкой, мигренью, сыпью. Это мешает сосредоточиться».

Это болезнь очень сильно влияет на 21-летнюю девушку – она испытывает дискомфорт не только при принятии душа, но и когда потеет или плачет. Попадание воды на кожу может спровоцировать лихорадку, мигрень, тошноту, усталость и сильный зуд.

Жительница Калифорнии страдает от редкого недуга – у нее аллергия на воду.

Первые признаки аллергии Тесса заметила в 8 лет. Девочка принимала душ и у нее началась сыпь. Сначала врачи подумали, что это реакция на шампунь – пришлось перепробовать десятки вариантов, чтобы понять, что дело не в них.

Раньше Тессе хватало одной таблетки против аллергии, чтобы избавиться от симптомов, но аквагенная крапивница ухудшается с возрастом – и лечение, которое применялось раньше, не работает. Сейчас девушка вынуждена принимать по девять таблеток в день, их число иногда доходило до 12.

Тессу расстраивает, что некоторые люди и врачи напоминают ей, что от этой болезни нет лекарства.

Но несмотря на эти проблемы, девушка решила, что не позволит своему состоянию влиять на ее жизнь. Тесса поступила в колледж.

«Если я могу встречаться со своими друзьями и близкими без необходимости рано уходить из-за плохого самочувствия, если могу посещать все мои занятия за день, я считаю это победой».

Иногда причина болезни находится в привычных вещах.