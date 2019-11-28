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Девушка живёт с редкой аллергией. Из-за неё она не может мыться, плакать и потеть

28 ноября 2019 15:09
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Жительница Калифорнии страдает от редкого недуга – у нее аллергия на воду.  

По информации LADbible, Тессе поставили диагноз аквагенная крапивница в 10-летнем возрасте. 

Это болезнь очень сильно влияет на 21-летнюю девушку – она испытывает дискомфорт не только при принятии душа, но и когда потеет или плачет. Попадание воды на кожу может спровоцировать лихорадку, мигрень, тошноту, усталость и сильный зуд.  

«Это действительно тяжелое состояние, так как у меня аллергия на собственные слезы, слюну и пот. Я действительно должна избегать физической активности. Мне даже приходится ездить по своему кампусу в колледже, потому что иначе я прихожу в аудиторию с лихорадкой, мигренью, сыпью. Это мешает сосредоточиться». 

Девушка живёт с редкой аллергией. Из-за неё она не может мыться, плакать и потеть -1

Фото: Caters

Первые признаки аллергии Тесса заметила в 8 лет. Девочка принимала душ и у нее началась сыпь. Сначала врачи подумали, что это реакция на шампунь – пришлось перепробовать десятки вариантов, чтобы понять, что дело не в них.  

Раньше Тессе хватало одной таблетки против аллергии, чтобы избавиться от симптомов, но аквагенная крапивница ухудшается с возрастом – и лечение, которое применялось раньше, не работает. Сейчас девушка вынуждена принимать по девять таблеток в день, их число иногда доходило до 12.  

Тессу расстраивает, что некоторые люди и врачи напоминают ей, что от этой болезни нет лекарства.  

Но несмотря на эти проблемы, девушка решила, что не позволит своему состоянию влиять на ее жизнь. Тесса поступила в колледж.  

«Если я могу встречаться со своими друзьями и близкими без необходимости рано уходить из-за плохого самочувствия, если могу посещать все мои занятия за день, я считаю это победой».  

Иногда причина болезни находится в привычных вещах.  

Например, девушку два года тошнило из-за чашки чая по утрам (читать далее).  

# Здоровье # калейдоскоп

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