Выдержанные сыры и салями с черным перцем: как завтракают в разных странах мира

Завтрак задает тон всему дню. Множество научных исследований подтвердили, что хороший завтрак обладает рядом неоспоримых преимуществ. В каждом уголке мира существуют свои рецепты и ингредиенты. Но огромное разнообразие блюд и предпочтений объединяет сама идея завтрака. Размеренное утро с хорошей едой – традиция, которую уважают во всем мире. The Telegraph рассказал о самых аппетитных блюдах утренней трапезы! Англия Пресловутый английский завтрак пользуется большим спросом. В меню – жареные яйца, бекон и тосты. По соседству на тарелке может быть криль, несколько сосисок, грибы, томаты и запеченные бобы в сочетании с коричневым соусом. Тосты и злаки – самый признанный англичанами вариант. В зависимости от региона страны, на столе могут появляться местные деликатесы, к примеру, копченый лосось, печень или жаркое из риса.

Франция Французская кухня известна своей изысканностью и затейливостью. Но к завтраку применимо правило «чем меньше, тем лучше». Обычно это тост с джемом или круассан со сливочной начинкой. Завтракают французы беззаботно и неторопливо, часто окунают краешек круассана в чашку эспрессо. Традиционную выпечку, к примеру шоколадный хлеб с изюмом, приберегают на выходные.

Вьетнам Вьетнамскую лапшу экспортируют во многие страны мира, где ее подают как основное блюдо. Но в самом Вьетнаме лапша – самый распространенный способ начать свой день, ее предлагают в уличных ресторанах на каждом углу. А вкупе с теплым климатом и непринужденным общением завтрак превращается в настоящее компанейское событие.

Турция Традиционный турецкий завтрак подают сразу на нескольких тарелках. Главное правило – разнообразие и насыщенность вкуса. Ломтики острого белого сыра, соленые оливки и крепкий кофе. На десерт – вкуснейший мед от местных пчеловодов. К нему часто прилагается каймак - турецкий деликатес, напоминающий густые сливки.

Америка Родина грейпфрутовой диеты и длинных закусочных столов. Эти крайности предполагают такие варианты на завтрак: зеленый фрэш или же гора оладий с беконом и кленовым сиропом. Здесь возникло и понятие бранчей. Отдают предпочтение хлебу со сливочным сыром, черничным кексам и яичнице по-бенедиктински.

Марокко Завтрак в Марокко обычно состоит из сладких и пряных блюд. Часто это орехи, сухофрукты, йогурт с водой из цветов апельсинового дерева и цветочный джем. Также подают шакшуку – томатное рагу с вареными яйцами, политыми соусом. Нож и вилка здесь не понадобятся, шакшуку едят, обмакивая в нее лепешку.

Германия Завтрак в германии – это выдержанные сыры, ржаной хлеб и салями с черным перцем. А их мюсли «брихер» и крендельки стали известны во всем мире. Эти продукты завоевали почетное место в немецкой утренней трапезе.

Япония Острый, пряный и разнообразный – все это можно сказать о японском завтраке. Обычно его подают на подносе, где предоставлен выбор небольших закусок. Там обязательно будут присутствовать миска белого риса, испускающий пар мисо-суп, чашка зеленого и черного чая. Также очень популярны соевые бобы, маринованные овощи, тофу и омлет.

Австралия Со времен «веджимайта на тосте» австралийский завтрак претерпел множество трансформаций. Сейчас во многих городах развивается кофейная культура, и многие австралийцы начинают свой день с чашки кофе с молоком. На столе также присутствуют блюда, сочетающие местные и зарубежные ингредиенты: черничные кексы с лимоном и миртом, мюсли с макодамским орехом, гречневые оладьи и авокадо с лаймом и кориандром.

Бразилия К завтраку применима фраза café da manhã, что в переводе означает «утренний кофе». Однако трапеза состоит не только из этого напитка. Крепкий черный кофе в небольших чашках сопровождают свежие сезонные фрукты: папайя, манго, гуава, ананас и маракуйя.

Финляндия Сытные и ароматные бутерброды с маринованным лососем и выдержанным сыром на завтрак – распространенное явление в Финляндии. Также популярна простокваша, которую называют viili, а также каша с морошкой или клюквой и традиционные роллы с корицей.

Индия Во всей индии неизменно пьют масала - чай с травами и специями. Но еда за столом в разных регионах отличается. На юге популярны рисовые пироги и блины из рисовой муки и воды, которые подают с чечевичным супом и чатни. Хлеб парата и роти чаще едят на севере Индии, также как и острое овощное карри с соленьями. В каждом регионе для завтрака есть свои традиционные блюда.

Китай Большим спросом пользуется блюдо димсам, которое напоминает пельмени. Во многих странах люди выискивают китайские кварталы, чтобы отведать бобы баоза, клейкий рис в листьях лотоса или тарталетки с заварным кремом. На завтрак также предлагают рисовую кашу и вонтон (китайские пельмени) в остром бульоне.

Швеция Для утренней трапезы шведы часто выбирают йогурт со свежими ягодами (брусника, клюква, морошка), медом или джемом. Об их кухне часто говорят как о простой. На завтрак также часто едят бутерброды с подкопченной или консервированной рыбой.

Мексика Мексиканские завтраки точно оставят после себя чувство сытости: утро начинается с таких тяжелых блюд, как картофель с мясом и овощами, кукурузная тортилья и бурито с яйцом, сыром и бобами. Знаменитую мексиканскую яичницу знают и любят во многих странах – это яйца, поданные с острым томатным соусом.