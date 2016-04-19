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Испанцы создали матрас, который поможет уличить измену

19 апреля 2016 12:08
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Новости Испании. Матрасы становятся все более технологичными. Они помогают избавиться от боли в спине, поддерживать необходимую температуру простыней и даже предотвращают храп. Сейчас появилась новая опция – матрас поможет определить, изменяет ли ваш партнер.

На матрасе установлено 24 ультразвуковых датчика для выявления «подозрительной активности». 

С помощью смартфона недоверчивые супруги в любой момент времени могут проверить, есть ли кто-то на кровати и сколько человек там находится – на мобильное приложение приходит оповещение. 

Испанцы создали матрас, который поможет уличить измену-1

В приложении отображается 3D-карта, показывающая, на какие участки матраса приходится больше всего давления и в каких местах зафиксировано больше всего активности.

Систему невозможно вычислить – она внедрена в пружины матраса.

Испанцы создали матрас, который поможет уличить измену-4

Жозе Антонио, представитель команды разработчиков (комментарий Daily Mail):
Идея возникла после того, как мы взглянули на статистику супружеской неверности. Данные показали, что испанцы склонны изменять чаще других европейских наций. Наш проект может подарить спокойствие настороженным супругам в их отсутствие дома.

Кто бы мог подумать, что ничем не примечательный матрас может скрывать в себе передовые технологии!

Жозе Антонио, представитель команды разработчиков:
Мы считаем, что этот матрас будет пользоваться успехом и за рубежом. Это единственный в мире случай, когда эту технологию применили к конкретной цели разоблачения измены.

Разработка испанских дизайнеров стоит приблизительно 1,5 тысячи евро.

Испанцы создали матрас, который поможет уличить измену-7

К слову, «умный матрас» – не единственный способ разоблачения измены.

В этом году было запущено приложение mCouple. Оно позволяет отследить чуть ли не каждый аспект жизни партнера: сообщения, почтовый ящик, активность в  Skype и Facebook, фото и видео, снятые на телефон. Можно даже записать телефонный разговор партнера и проследить его местонахождение.

Есть похожее приложение Couple Tracker, которое зарекомендовало себя как «лучший способ предотвратить измену». Каждые полчаса приложение вычисляет местонахождение по GPS, историю звонков, а также показывает тех, кто лайкнул и прокомментировал страницу Facebook.

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # Брак и семья # калейдоскоп # Жозе Антонио

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