Испанцы создали матрас, который поможет уличить измену
Новости Испании. Матрасы становятся все более технологичными. Они помогают избавиться от боли в спине, поддерживать необходимую температуру простыней и даже предотвращают храп. Сейчас появилась новая опция – матрас поможет определить, изменяет ли ваш партнер.
На матрасе установлено 24 ультразвуковых датчика для выявления «подозрительной активности».
С помощью смартфона недоверчивые супруги в любой момент времени могут проверить, есть ли кто-то на кровати и сколько человек там находится – на мобильное приложение приходит оповещение.
В приложении отображается 3D-карта, показывающая, на какие участки матраса приходится больше всего давления и в каких местах зафиксировано больше всего активности.
Систему невозможно вычислить – она внедрена в пружины матраса.
Жозе Антонио, представитель команды разработчиков (комментарий Daily Mail):
Идея возникла после того, как мы взглянули на статистику супружеской неверности. Данные показали, что испанцы склонны изменять чаще других европейских наций. Наш проект может подарить спокойствие настороженным супругам в их отсутствие дома.
Кто бы мог подумать, что ничем не примечательный матрас может скрывать в себе передовые технологии!
Жозе Антонио, представитель команды разработчиков:
Мы считаем, что этот матрас будет пользоваться успехом и за рубежом. Это единственный в мире случай, когда эту технологию применили к конкретной цели разоблачения измены.
Разработка испанских дизайнеров стоит приблизительно 1,5 тысячи евро.
К слову, «умный матрас» – не единственный способ разоблачения измены.
В этом году было запущено приложение mCouple. Оно позволяет отследить чуть ли не каждый аспект жизни партнера: сообщения, почтовый ящик, активность в Skype и Facebook, фото и видео, снятые на телефон. Можно даже записать телефонный разговор партнера и проследить его местонахождение.
Есть похожее приложение Couple Tracker, которое зарекомендовало себя как «лучший способ предотвратить измену». Каждые полчаса приложение вычисляет местонахождение по GPS, историю звонков, а также показывает тех, кто лайкнул и прокомментировал страницу Facebook.
Перевод: Светлана Воропай