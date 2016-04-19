Испанцы создали матрас, который поможет уличить измену

Новости Испании. Матрасы становятся все более технологичными. Они помогают избавиться от боли в спине, поддерживать необходимую температуру простыней и даже предотвращают храп. Сейчас появилась новая опция – матрас поможет определить, изменяет ли ваш партнер. На матрасе установлено 24 ультразвуковых датчика для выявления «подозрительной активности». С помощью смартфона недоверчивые супруги в любой момент времени могут проверить, есть ли кто-то на кровати и сколько человек там находится – на мобильное приложение приходит оповещение.

В приложении отображается 3D-карта, показывающая, на какие участки матраса приходится больше всего давления и в каких местах зафиксировано больше всего активности. Систему невозможно вычислить – она внедрена в пружины матраса.

Жозе Антонио, представитель команды разработчиков (комментарий Daily Mail):

Идея возникла после того, как мы взглянули на статистику супружеской неверности. Данные показали, что испанцы склонны изменять чаще других европейских наций. Наш проект может подарить спокойствие настороженным супругам в их отсутствие дома. Кто бы мог подумать, что ничем не примечательный матрас может скрывать в себе передовые технологии! Жозе Антонио, представитель команды разработчиков:

Мы считаем, что этот матрас будет пользоваться успехом и за рубежом. Это единственный в мире случай, когда эту технологию применили к конкретной цели разоблачения измены. Разработка испанских дизайнеров стоит приблизительно 1,5 тысячи евро.