Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии
Мужчина влюбился в серию фильмов «Чужой» ещё в детстве и пытался выразить свою любовь к этой вселенной. В итоге последние 20 лет он воссоздавал интерьер космического корабля «Ностромо» в своей квартире.
Как сообщает Oddity Central, 43-летний Луис Ностромо впервые посмотрел фильм «Чужой», когда был ещё совсем маленьким. Тогда кинокартина показалась ему страшной, но в то же время очень понравилась.
Фото: instagram.com/luis_nostromo
Фото: instagram.com/luis_nostromo
Фото: instagram.com/luis_nostromo
В 20 с лишним лет житель Барселоны начал собирать разные интересные вещи, связанные с фильмом. Много лет спустя на руках у Луиса образовалась впечатляющая коллекция. И в 2017 году ему в голову пришла идея сделать свой собственный Музей «Чужого».
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Фото: instagram.com/luis_nostromo
Фото: instagram.com/luis_nostromo
За три года упорной работы мужчина воссоздал коридоры, лабораторию и спасательную капсулу космического корабля «Ностромо». Теперь практически всё готово. Глядя на получившийся результат, Луис называет его «сбывшейся мечтой».
Фото: instagram.com/luis_nostromo
Фото: instagram.com/luis_nostromo
Сейчас это место нельзя назвать полноценным музеем с экскурсоводом в лице Ностромо, но мужчина с радостью позволяет поклонникам фильма зайти к нему в гости, если те предварительно договариваются о встрече через соцсети. Если же зайти лично не получается, можно оценить обстановку при помощи этого видео.
Фото: instagram.com/luis_nostromo
Фото: instagram.com/luis_nostromo
Кстати, фильм «Чужой» служит вдохновением для многих людей. Одна мама связала своему ребёнку костюм инопланетного монстра – здесь подробности.