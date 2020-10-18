Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии

Мужчина влюбился в серию фильмов «Чужой» ещё в детстве и пытался выразить свою любовь к этой вселенной. В итоге последние 20 лет он воссоздавал интерьер космического корабля «Ностромо» в своей квартире.

Как сообщает Oddity Central, 43-летний Луис Ностромо впервые посмотрел фильм «Чужой», когда был ещё совсем маленьким. Тогда кинокартина показалась ему страшной, но в то же время очень понравилась.