Прямой эфир

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии

18 октября 2020 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужчина влюбился в серию фильмов «Чужой» ещё в детстве и пытался выразить свою любовь к этой вселенной. В итоге последние 20 лет он воссоздавал интерьер космического корабля «Ностромо» в своей квартире.

Как сообщает Oddity Central, 43-летний Луис Ностромо впервые посмотрел фильм «Чужой», когда был ещё совсем маленьким. Тогда кинокартина показалась ему страшной, но в то же время очень понравилась.

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -1

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -3

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -5

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

В 20 с лишним лет житель Барселоны начал собирать разные интересные вещи, связанные с фильмом. Много лет спустя на руках у Луиса образовалась впечатляющая коллекция. И в 2017 году ему в голову пришла идея сделать свой собственный Музей «Чужого».

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби 

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -8

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -10

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

За три года упорной работы мужчина воссоздал коридоры, лабораторию и спасательную капсулу космического корабля «Ностромо». Теперь практически всё готово. Глядя на получившийся результат, Луис называет его «сбывшейся мечтой».

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -13

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -15

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

Сейчас это место нельзя назвать полноценным музеем с экскурсоводом в лице Ностромо, но мужчина с радостью позволяет поклонникам фильма зайти к нему в гости, если те предварительно договариваются о встрече через соцсети. Если же зайти лично не получается, можно оценить обстановку при помощи этого видео.

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -18

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

Фанат фильма «Чужой» воссоздал в своей квартире целый космический корабль. И теперь люди умоляют мужчину проводить экскурсии -20

Фото: instagram.com/luis_nostromo 

Кстати, фильм «Чужой» служит вдохновением для многих людей. Одна мама связала своему ребёнку костюм инопланетного монстра – здесь подробности

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Плод нашей большууущей любви». Сын Валерии впервые станет отцом
18 октября 2020 15:14

«Плод нашей большууущей любви». Сын Валерии впервые станет отцом

Женщина показала, как изменилась за 36 часов без сна. И вы вряд ли захотите повторить этот опыт
18 октября 2020 10:30

Женщина показала, как изменилась за 36 часов без сна. И вы вряд ли захотите повторить этот опыт

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов
18 октября 2020 08:42

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов