«Точно будет девочка». Беременную Александру Савельеву не узнали поклонники

Новости России. На днях российская певица Александра Савельева поделилась с подписчиками новым снимком. Поклонники артистки не узнали исполнительницу.
«Ничто так не раздражает весной, как зима», – процитировала Сергея Светлакова исполнительница на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/sasha_savelieva
Однако пользователей соцсети заинтересовала не цитата, а внешний вид актрисы, которую подозревают в беременности.
«Сашенька, как тебе идёт такой цвет волос и стрижка, просто огонь»,
«Классно выглядите! Беременность Вам к лицу»,
«Такая другая стала... А муж как любит... это так здорово»,
«Ой. Не узнать совсем»,
«Точно будет девочка».
Беременность артистки начали обсуждать ещё в начале 2019 года, когда график и одежда Александры стали свободнее.
Также Савельева реже появляется на публике – подробности здесь.