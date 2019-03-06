«Точно будет девочка». Беременную Александру Савельеву не узнали поклонники

«Ничто так не раздражает весной, как зима», – процитировала Сергея Светлакова исполнительница на своей странице в Instagram.

Новости России. На днях российская певица Александра Савельева поделилась с подписчиками новым снимком. Поклонники артистки не узнали исполнительницу.

Однако пользователей соцсети заинтересовала не цитата, а внешний вид актрисы, которую подозревают в беременности.

«Сашенька, как тебе идёт такой цвет волос и стрижка, просто огонь»,

«Классно выглядите! Беременность Вам к лицу»,

«Такая другая стала... А муж как любит... это так здорово»,

«Ой. Не узнать совсем»,

«Точно будет девочка».

Беременность артистки начали обсуждать ещё в начале 2019 года, когда график и одежда Александры стали свободнее.