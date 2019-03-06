«Ты должна знать в 10 раз больше. Потому что мужчины ошибок нам не прощают». Кинооператор Татьяна Логинова о своей работе

В 2019 году Национальная киностудия «Беларусьфильм» отмечает 95-летие. Сколько отснято кинолент – не пересчитать. Но особенно приятно, что к созданию многих из них приложили руку женщины.
Не хуже мужчин наши девушки справлялись с тяжёлыми кинокамерами, световыми приборами, декорациями. И, конечно, исполняли роли.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий мастер сцены, актриса театра и кино, заслуженная артистка Республики Беларусь – Ирина Нарбекова и лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, кинооператор – Татьяна Логинова.
Татьяна Дмитриевна, Вы были единственной женщиной-оператором в Советском Союзе?
Татьяна Логинова, кинооператор, лауреат Государственной премии СССР:
Нет. Когда я окончила ВГИК, на весь Советский Союз женщин, которые снимали игровое кино, было человек 6-8. И я училась во ВГИКе у Маргариты Михайловны Пилихиной, которая снимала «Мне 20 лет» с Хуциевым. Снимала с Герасимовым, с Донским, с Таланкиным. Она была, вообще, председателем Союза кинематографистов.
Было ли предвзятое отношение к девушкам при поступлении?
Татьяна Логинова:
Было. Очень было. Когда принимали во ВГИК, там на курсе у нас человек на 28 ребят была я, ещё из Киева Тома Федяева и монголка была одна. Три на 28 парней. И естественно, отношение было очень скептическое.
И Вам приходилось в два раза больше работать, чтобы доказать свою состоятельность.
Татьяна Логинова:
Да. Пилихина Маргарита Михайловна именно этому и учила. Она говорила: «Ты должна знать в 10 раз больше, чтобы там комар носа не подточил! Чтобы, вообще, у тебя никаких ошибок не было». Потому что мужчины ошибок нам, женщинам, не прощают.
А были ли режиссёры или актёры, которые высказывали гендерное недовольство?
Татьяна Логинова:
Конечно, было! Однокурсник Миша Агранович, который снимал замечательные картины. Он говорил: «Что ты тут, вообще, делаешь? Какой из тебя оператор?!» А потом на киностудии. У оператора есть своя команда: механики, ассистенты, осветители. И на моей первой картине это было очень тяжело. Они очень скептически ко мне относились. Но куда они все делись?
Чем Вас привлекло искусство оператора?
Татьяна Логинова:
Я кинолюбительством занималась. Я в школе училась. В 60-70-ые годы я занималась кинолюбительством очень активно.
76-й год фильму Валерия Рубинчика «Венок сонетов», в котором, в том числе отмечалось, что фильм очень не похож на другие истории про войну. И отмечалась отдельно операторская работа. Часто говорят: «Удивительная операторская работа!» Как это происходит?
Татьяна Логинова:
Когда ты приступаешь к работе, то, естественно, никак не думаешь, чтобы потом говорили, какая удивительная работа. Всё идёт от материала. Идёт от того, насколько ты в контакте с режиссёром. Насколько удачна работа с художником. Насколько удачна выбранная работа. А тут у нас на «Венке сонетов» всё соединилось. Потому что мы с Рубинчиком работали, как на едином дыхании. Мы понимали друг друга с полуслова. Группа была у нас замечательная. И все 30-летние – все молодые, все были влюблены. Кто-то в кого-то. Знаете – этот дух влюблённости! А потом уже критики пишут, что это удивительная работа. Мы-то сами не понимаем. Я, например.
Ирина Нарбекова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РБ:
Татьяна, просто, очень скромный человек. И говорить о себе и своей операторской работе сложно достаточно. Я её прекрасно понимаю. Но должна сказать, что мы единственный раз пересекались, как с оператором, в картине Елхова «Анастасия Слуцкая», где я играла наперсницу Софью – небольшая роль у меня была. Помимо того, что ты любишь своё операторское дело, это большая часть твоей жизни, очень важно, как ты относишься к актёрам – любовь к актёрам.
Татьяна, несмотря на то, что она женщина, никогда ревности не испытывает. Многие, может быть, и испытывают. Но Татьяна настолько скрупулёзно выстраивает кадр, она чувствует женщину – как её снять, да, вообще, всех актёров! Особенно – к женщине. Это очень важно.
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