«Ты должна знать в 10 раз больше. Потому что мужчины ошибок нам не прощают». Кинооператор Татьяна Логинова о своей работе

Не хуже мужчин наши девушки справлялись с тяжёлыми кинокамерами, световыми приборами, декорациями. И, конечно, исполняли роли.

В 2019 году Национальная киностудия «Беларусьфильм» отмечает 95-летие. Сколько отснято кинолент – не пересчитать. Но особенно приятно, что к созданию многих из них приложили руку женщины.

Татьяна Дмитриевна, Вы были единственной женщиной-оператором в Советском Союзе?

Татьяна Логинова, кинооператор, лауреат Государственной премии СССР:

Нет. Когда я окончила ВГИК, на весь Советский Союз женщин, которые снимали игровое кино, было человек 6-8. И я училась во ВГИКе у Маргариты Михайловны Пилихиной, которая снимала «Мне 20 лет» с Хуциевым. Снимала с Герасимовым, с Донским, с Таланкиным. Она была, вообще, председателем Союза кинематографистов.

Было ли предвзятое отношение к девушкам при поступлении?

Татьяна Логинова:

Было. Очень было. Когда принимали во ВГИК, там на курсе у нас человек на 28 ребят была я, ещё из Киева Тома Федяева и монголка была одна. Три на 28 парней. И естественно, отношение было очень скептическое.

И Вам приходилось в два раза больше работать, чтобы доказать свою состоятельность.

Татьяна Логинова:

Да. Пилихина Маргарита Михайловна именно этому и учила. Она говорила: «Ты должна знать в 10 раз больше, чтобы там комар носа не подточил! Чтобы, вообще, у тебя никаких ошибок не было». Потому что мужчины ошибок нам, женщинам, не прощают.

А были ли режиссёры или актёры, которые высказывали гендерное недовольство?

Татьяна Логинова:

Конечно, было! Однокурсник Миша Агранович, который снимал замечательные картины. Он говорил: «Что ты тут, вообще, делаешь? Какой из тебя оператор?!» А потом на киностудии. У оператора есть своя команда: механики, ассистенты, осветители. И на моей первой картине это было очень тяжело. Они очень скептически ко мне относились. Но куда они все делись?

Чем Вас привлекло искусство оператора?

Татьяна Логинова:

Я кинолюбительством занималась. Я в школе училась. В 60-70-ые годы я занималась кинолюбительством очень активно.