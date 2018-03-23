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Крит накрыла африканская пыль: дышать на улице без маски опасно для здоровья

23 марта 2018 09:08
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Новости Греции. Африканская пыль накрыла греческий Крит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весь остров окрасился в оранжевый цвет.

Крит накрыла африканская пыль: дышать на улице без маски опасно для здоровья-1

Видимость снизилась до 200 метров. Жители испытывают серьезные проблемы: дышать на улице без маски практически невозможно. Особенно страдают люди с респираторными заболеваниями. Чтобы избежать трагических последствий, было принято решение приостановить занятия в школах и вузах.

По данным синоптиков, к вечеру 23 марта ситуация должна нормализоваться.

# Природные катаклизмы # Фотофакт # калейдоскоп

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