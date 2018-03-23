Певицу Любовь Успенскую сняли с самолёта за дебош?

Новости России. В результате конфликта, возникшего из-за собаки, Любовь Успенскую сняли с рейса самолёта.

Как сообщает РИА Новости, певица летела из Москвы в Омск. Женщина отказалась поместить собаку в переноску, что привело к конфликту с бортпроводницей. После этого было принято решение удалить Успенскую из самолёта.

Сама певица рассказала РЕН ТВ об инциденте со своей точки зрения. По её словам, стюардесса перегородила им дорогу и сказала положить собаку в сумку. Только вот бортпроводница мешала это сделать. Успенская попросила другую стюардессу, но и с ней конфликт не разрешился. В итоге приехала полиция, и певица покинула воздушное судно.

Неприятные моменты время от времени случаются со всеми людьми, и знаменитости – не исключение.