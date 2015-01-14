Всех обитателей Лондонского зоопарка пересчитали

Сотрудникам Лондонского зоопарка придётся на время стать следопытами. Сразу после новогодних праздников здесь началась «горячая» пора – перепись питомцев. Среди них есть бегающие, плавающие и ползающие. Каждого необходимо отыскать, а порой это очень нелегко. Ведь в зоопарке живут и прячутся более 16 тысяч представителей животного мира.

В минувшем году Лондонский зоопарк пополнился новыми обитателями. У редких суматранских тигров родились трое тигрят. В колонию пингвинов прибыло 10 питомцев, теперь их стало 70. И каждый норовит быть посчитанным дважды. С беличьими обезьянами тоже пришлось изрядно «попотеть», хорошо, что помогают стажёры.

Подсчитали в зоопарке и филиппинских крокодилов. В дикой природе они исчезают, а вот здесь в июне вылупились шесть детёнышей. В перепись попали вьетнамские улитки. Их считали вымершими, пока случайно не обнаружили в 2012 году. Перепись животных в Лондонском зоопарке проходит ежегодно. Полученная информация пригодится при планировании различных международных программ по разведению животных, которые находятся под угрозой исчезновения.