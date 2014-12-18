Такси для женщин появилось в Нью-Йорке. Теперь жительницы Нью-Йорка могут чувствовать себя в такси более безопасно и более свободно. Специально для них в городе открылась новая компания, предлагающая вызвать автомобиль с женщиной-водителем.



В Нью-Йорке появилась новая услуга под названием SheTaxis-SheRides. Это означает, что прекрасная половина населения города может вызвать такси, за рулём которого также будет сидеть женщина.



Заказать такую услугу позволит специальное мобильное приложение. Оплата производится через банковскую карту. И это тоже удобно – не надо иметь дела с наличными. К тому же женщина-пассажирка не будет комплексовать рядом с женщиной-водителем, если ей, например, надо привести в порядок свой внешний вид.

Основательница сервиса SheTaxis-SheRides говорит, что у компании есть и другая цель – дать возможность женщинам-водителям строить рабочий день по своему желанию.

По словам основательницы SheTaxis-SheRides, более половины пассажиров нью-йоркских такси – женщины. При этом более 97% водителей – мужчины. SheTaxis-SheRides – пока единственный сервис в США, предлагающий такси с женщиной за рулём. Компания планирует открыть филиалы и в других городах.