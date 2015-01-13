Мексиканцам раздают пирог в честь Дня Святых Королей

Есть в Мексике традиция, которую любят все. Ежегодно в честь Нового года и Дня Святых Королей на центральной столичной площади всем желающим раздают по куску праздничного пирога.

Полтора километра в длину и более 9 тонн веса. На изготовление пирога, помимо прочих ингредиентов, ушло почти 5 тонн муки, 2 тонны сахара и 43 200 яиц.

Западные католики отмечают День Святых Королей, или иначе – день Богоявления, 6 января. В этот день три мудреца-волхва, следуя за путеводной звездой, пришли в Вифлеем и принесли младенцу Иисусу дары на Рождество.