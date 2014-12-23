Cанта-Клаус из Берлина изменил способ доставки подарков

Санта-Клаус сменил дымоход на верёвочную лестницу. Рождество — это не только волшебный праздник, но и неожиданные сюрпризы. Один из них преподнёс Санта-Клаус из Берлина, изменивший способ доставки подарков. Давайте посмотрим.



В преддверии Рождества Санта-Клаус приносит подарки в каждый дом, где есть дети. И, согласно давней традиции, к украшенной ёлке он спускается по каминной трубе.



Но иногда случаются накладки, и способы передвижения приходится менять. Как вот, например, этому Санте. Потеряв свой мешок на башне Кольхофф-тауэр в Берлине, он был вынужден добираться до него по верёвочной лестнице.



В это время ничего не подозревающие дети сидели с родителями в кафе. И вдруг за окном появился рождественский дед. Конечно, он тут же стал центром внимания. Ничего не поделаешь, пришлось Санте раздавать подарки раньше времени.

Но удивил рождественский дед не только детей, но и всех, кто гулял в этот день на Потсдамской площади. С наступлением темноты Санта-Клаус и его помощники-ангелы устроили настоящее акробатическое шоу, спускаясь по стене высотного здания.

А когда сказочные персонажи добрались до земли, то раздали всем зрителям оставшиеся подарки.