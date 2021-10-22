Всегда голодный и милый. Как енот смог покорить миллионы сердец?

Домашних животных обычно заводят, чтобы разделить с ними всю свою любовь и заботу. А что тогда дают питомцы своим хозяевам? Правильно – популярность.

Например, московский енот Тёма помог своим кормильцам набрать более миллиона подписчиков в TikTok. В видео транслируется повседневная жизнь зверька: его роскошные приёмы пищи, СПА-процедуры, массаж и путешествия по России.