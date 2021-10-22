Всегда голодный и милый. Как енот смог покорить миллионы сердец?
Домашних животных обычно заводят, чтобы разделить с ними всю свою любовь и заботу. А что тогда дают питомцы своим хозяевам? Правильно – популярность.
Например, московский енот Тёма помог своим кормильцам набрать более миллиона подписчиков в TikTok. В видео транслируется повседневная жизнь зверька: его роскошные приёмы пищи, СПА-процедуры, массаж и путешествия по России.
Фото: instagram.com/raccoon.tema
Больше всего из этого списка Тёму интересует еда. Из-за своей слабости ко всему вкусненькому зверёк обладает пышными формами, однако это не мешает ему заставлять зрителей умиляться его прелестной мордочкой.
Фото: tiktok.com/@raccoon.tema
Свои апартаменты енот делит ещё с тремя питомцами: собаками Вероной и Космосом, а также кошкой Жорой. Однако других животных не так сильно интересует публичная жизнь, поэтому в кадре в основном появляется только Тёма.
Фото: instagram.com/raccoon.tema
Кстати, недавно мы рассказывали о не менее милом питомце. Узнать, за какие заслуги мопс полюбился миллионам, можно здесь.