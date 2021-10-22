От поцелуев до вязания. Шесть способов укрепить иммунитет перед зимой

По мере того как за окном понижается температура, появляются симптомы зимней простуды и гриппа. Чихание, кашель и недомогание могут заставить нас хвататься за чашки чая. Как сообщает The Sun, если вы хотите предотвратить простуду, то есть некоторые способы для укрепления иммунитета. Поскольку все оставались дома большую часть 2020 года, многие были защищены от простуды. Теперь, когда мы снова начинаем общаться, мы обязательно у кого-нибудь что-нибудь подхватим. Диетолог Камилла Грэй рассказывает о шести способах повышения иммунитета, которые могут вас удивить.

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Вязание Хотя это может показаться необычным, Камилла говорит, что вязание может дать вам больше, чем просто симпатичный новый шерстяной джемпер. «Вязание помогает снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Поскольку это занимает разум и тело, вязание также помогает людям с алкогольной и никотиновой зависимостью, которые подавляют иммунную функцию», – объяснила Камилла.

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Холодная вода Может показаться странным, поскольку это связано с тем, что вы заставляете себя мерзнуть, когда все, чего вы хотите, – это расслабиться с горячим шоколадом. Однако во многих исследованиях изучалось иммуностимулирующее действие холодной воды.

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«Это помогает увеличить количество белых кровяных телец, потому что организм вынужден реагировать на изменяющиеся условия. Со временем ваше тело лучше активирует свои защитные силы, и поэтому вам становится легче бороться с инфекциями», – сказала Камилла. Попробуйте набраться храбрости и принять ледяной душ или, если вы чувствуете себя храбрым, поплавайте в речке или озере.

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Поцелуй Мы все любим целовать любимого человека, и это может помочь укрепить иммунитет. «Обмениваясь слюной, вы подвергаетесь воздействию большого количества микробов и помогаете друг другу укреплять свою естественную защиту. Голландское исследование показало, что за один 10-секундный поцелуй от партнера к партнеру передается до 80 миллионов бактерий», – пояснила Камилла Грэй.

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Купание в лесу Как бы необычно это ни звучало, на самом деле это не означает, что вам нужно принимать ванну в лесу. «Купание в лесу – это новая тенденция, которая позволяет людям осознанно гулять по лесу и по-настоящему соединяться с природой. Это возникло в Японии, но люди во всем мире пробуют это. Исследования показали, что это поможет снизить кровяное давление за счет глубокого дыхания и, в свою очередь, сбалансировать иммунную систему», – сказала Камилла.

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Завести собаку Если вы пытались убедить своего офис-менеджера завести офисную собаку или даже пытались убедить своего партнера завести пуделя, то это может быть тем оправданием, которое вам нужно. «Прижимание к своему пушистому другу может помочь вашей иммунной системе и микробиому кишечника. Собаки приносят в дом бактерии, с которыми вы, возможно, не столкнетесь. Тем самым повышаются ваши шансы защитить себя от других микробов», – сказала Камилла.

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БАДы Существует множество добавок, которые могут помочь укрепить иммунную систему. В Великобритании людям, которые подвергались высокому риску COVID-19, ранее бесплатно давали добавки с витамином D. Но эксперты говорят, что для дальнейшего повышения вашего иммунитета следует выбрать пробиотик.

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«Увеличение вашего уровня дружественных бактерий (микробиота) может помочь бороться со злодеями. Пробиотики или «хорошие бактерии» повышают уровень дружественных бактерий и способствуют здоровому микробиоту кишечника, помогая повысить иммунитет и уменьшить неожиданные последствия «самой сильной простуды в истории», – объяснила Камилла Грэй.

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