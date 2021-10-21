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Неожиданно и приятно. Женщина пошла в магазин и стала миллионершей

21 октября 2021 14:55
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Многие хотя бы раз в жизни покупали себе лотерейный билет или участвовали в розыгрышах, надеясь получить какой-нибудь подарок. К сожалению, не у всех желания осуществились, ведь это просто проверка на удачливость. Однако бывают и счастливчики, которые способны случайным образом выиграть целое состояние.

Такой историей поделилось издание UPI, где главная героиня, жительница штата Мичиган, буквально за одну минуту стала миллионершей. Во время обеденного перерыва женщина решила сходить в магазин, чтобы приобрести несколько лотерейных билетов. Выбрать счастливые бумажки было трудно, поэтому на помощь пришёл продавец.

Неожиданно и приятно. Женщина пошла в магазин и стала миллионершей-1

Фото: pexels.com

Когда американка смогла стереть защитный слой, она не поверила своим глазам: её выигрыш составил один миллион долларов. Часть суммы женщина решила потратить на семейное путешествие. Что делать с остатком, она ещё не определилась. Но зато теперь американка знает наверняка: фраза «Бесплатный сыр только в мышеловке!» больше неактуальна.

Не только в США, но и у нас в стране подобные случаи встречаются неоднократно. Узнать, как белорус смог выиграть квартиру в центре Минска, можно здесь.

# Торговля # калейдоскоп # Фотофакт

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