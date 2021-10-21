Неожиданно и приятно. Женщина пошла в магазин и стала миллионершей

Многие хотя бы раз в жизни покупали себе лотерейный билет или участвовали в розыгрышах, надеясь получить какой-нибудь подарок. К сожалению, не у всех желания осуществились, ведь это просто проверка на удачливость. Однако бывают и счастливчики, которые способны случайным образом выиграть целое состояние.

Такой историей поделилось издание UPI, где главная героиня, жительница штата Мичиган, буквально за одну минуту стала миллионершей. Во время обеденного перерыва женщина решила сходить в магазин, чтобы приобрести несколько лотерейных билетов. Выбрать счастливые бумажки было трудно, поэтому на помощь пришёл продавец.