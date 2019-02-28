Блогер из Могилёва создал минский Курган Славы в Minecraft. Видеофакт

Новости Беларуси. 18-летний блогер из Могилёва Владислав Лукьянчук воссоздал Курган Славы в популярной компьютерной игре Minecraft. Видеозапись с новым творением Владислава появилась на его YouTube-канале вечером 27 февраля. В ролике демонстрируется модель минского мемориала с разных ракурсов. Чтобы не возникло сомнений в точности постройки, в ролике появляются фотографии оригинального Кургана Славы.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VladLukSer

В видео также приводятся краткие сведения о минском мемориале: в честь какого события был возведён памятник, когда он был построен и его основные характеристики.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VladLukSer

Размещать на YouTube модели реальных зданий, построенных в Minecraft, Владислав начал около двух с половиной лет назад. За это время он успел воссоздать Дом Советов в Могилёве, гостиницу, диагностический центр и ратушу из того же города. В числе его работ Московские Триумфальные ворота.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VladLukSer