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Блогер из Могилёва создал минский Курган Славы в Minecraft. Видеофакт

28 февраля 2019 10:28
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Новости Беларуси. 18-летний блогер из Могилёва Владислав Лукьянчук воссоздал Курган Славы в популярной компьютерной игре Minecraft.  

Видеозапись с новым творением Владислава появилась на его YouTube-канале вечером 27 февраля. В ролике демонстрируется модель минского мемориала с разных ракурсов. Чтобы не возникло сомнений в точности постройки, в ролике появляются фотографии оригинального Кургана Славы.  

Блогер из Могилёва создал минский Курган Славы в Minecraft. Видеофакт-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VladLukSer  

В видео также приводятся краткие сведения о минском мемориале: в честь какого события был возведён памятник, когда он был построен и его основные характеристики.  

Блогер из Могилёва создал минский Курган Славы в Minecraft. Видеофакт-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VladLukSer  

Размещать на YouTube модели реальных зданий, построенных в Minecraft, Владислав начал около двух с половиной лет назад. За это время он успел воссоздать Дом Советов в Могилёве, гостиницу, диагностический центр и ратушу из того же города. В числе его работ Московские Триумфальные ворота.  

Блогер из Могилёва создал минский Курган Славы в Minecraft. Видеофакт-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VladLukSer  

Зимой 2018 года мы рассказывали о десяти достопримечательностях Беларуси, которые могут заинтересовать туристов. 

В их числе церкви, дворцы и замки (подробности здесь).  

# Компьютерные игры # калейдоскоп # Владислав Лукьянчук

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