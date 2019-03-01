«Мне 23, я осталась без рук и ног. Отомстите за меня!» Как женщины сражались во время ВОВ

Около 800 тысяч девушек были призваны на фронт. В бессмертие они шли добровольно. Разрывали рубашки на бинты, кололи дерево на шины и спасали раненых. Первой встретила врага Брестская крепость. Тот первый день войны оказался последним для 19-летней Веры Хорецкой.

Полина Голик, научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Медсестра военного госпиталя вечером 21 июня заступила на ночное дежурство. На рассвете, когда стали разрываться снаряды, девушка не потеряла самообладания, стала помогать раненым и больным выбраться из стен разрушенных зданий.

С первых часов войны приют для раненых организовала Раиса Абакумова. Воду женщины и дети добывали из Буга. А фельдшер, рискуя собственной жизнью, пробиралась в подвалы госпиталя, колола лёд и растапливала его, чтобы напоить солдат.

Девушку забрали на принудительные работы в Германию. Долго её имя было в списке погибших. Но Раисе Абакумовой чудом удалось вернуться на освобождённую Родину. К слову, благодаря медсёстрам, 73% раненых вернулись в бой.

«Мне 23, я осталась без рук и ног. Отомстите за меня!», – просила бойцов Зинаида Туснолобова-Марченко. С поля боя она вынесла более 120 солдат. Полина Голик:

В феврале 1943 года была тяжело ранена. Сутки она пролежала в снегу, была обморожена, лежала среди трупов. Зинаиде были установлены протезы. Она заново научилась ходить, вышла замуж, родила детей. Зинаида Туснолобова-Марченко была удостоена высокого звания Героя Советского Союза, также она награждена медалью «Флоренс Найтингейл».

Такой же медалью наградили Софью Кунцевич. На начало войны девушке было всего 16, но она так хотела на фронт, что накинула себе пару лишних. А потом под гулом снарядов только и мечтала – дожить до совершеннолетия. В 1942 за 4 дня боев на Северном Кавказе медсестра вынесла с поля 147 раненых! Она была трижды контужена. В День Победы на стене Рейхстага написала: «Я пришла сюда, чтобы убить войну».

Опасались немцы 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка. Среди «ночных ведьм» была и наша соотечественница Галина Докутович. Воздушный бой она продолжила даже после тяжелой операции на позвоночнике, никому не сказав ни слова, об этом узнали из дневников.

Татьяна Политыко, заведующий отделом научно-просветительской работы Белорусского Государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Кроме того, она выполняла много общественной работы, была редактором литературного журнала. Часто писала свои рассказы. 1 августа 1943 года в бой с девушками вступили немецкие ночные истребители, 4 экипажа сгорели сразу, среди них был и экипаж Галины Докутович. Она посмертно награждена Орденом Красной Звезды.

Неоценимую роль сыграли женщины и в тылу. Трудились от зари до зари в цехах и колхозах, обеспечивая фронт продуктами и техникой. Пелагее Бородиной удалось спасти племенное стадо из 700 голов. Из Ветковского района вместе со своими дочерьми и ещё десятками односельчан она прошла более 1,5 тысяч километров и продолжила работу в колхозе в Саратовской области.

Татьяна Политыко:

Она сумела сохранить практически весь племенной скот, после освобождения Беларуси часть скота вернулась на родину. Пелагея Кондратьевна тоже вернулась на родину. Жаль, но только 87 женщин удостоены звания Героя Советского Союза, тем не менее, это довольно большая цифра, и 10 из них – это уроженки Беларуси.