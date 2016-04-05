«Все мы люди»: полицейский учит бездомную девочку играть в классики (видео)
Новости США. Видео, на котором офицер калифорнийской полиции учит бездомную одиннадцатилетнюю девочку играть в классики, завоевало большую популярность в Интернете. Кадры этого трогательного события появились в сети Facebook.
Зак Прайсер, офицер Huntington Beach, показывает девочке все премудрости игры. Huffingtonpost рассказывает, что игроки начали с теории, потом офицер продемонстрировал собственные навыки на практике.
Девочка схватывала на лету и выиграла у офицера двойной тур!
Этот «турнир» смог состояться благодаря тому, что Скотта Марша, напарника Зака, вызвали проверить подозрительное транспортное средство в районе Graham and Edinger.
Оказалось, в той машине жила девочка со своей мамой.
Пока Марш разговаривал с женщиной и связывался с комиссией по вопросам беспризорных, чтобы организовать жильё для них, Прайсер и решил отвлечь ребенка игрой.
Зак Прайсер, офицер Huntington Beach:
Понятное дело, что одиннадцатилетней девочке станет не по себе, когда перед ней появится полицейский.
Я постарался сделать всё, чтобы она не чувствовала никакого страха.
Напарник Зака такому поступку не удивился.
Скотт Марш, офицер Huntington Beach:
На самом деле офицеры делают вещи, выходящие за рамки привычного представления о полиции. Все мы люди.
На странице департамента в Facebook появилась запись с хэштэгом #копылюбятклассики.
Видео уже набрало более 1 млн 300 просмотров.
Перевод: Светлана Воропай