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«Все мы люди»: полицейский учит бездомную девочку играть в классики (видео)

05 апреля 2016 14:33
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Новости США. Видео, на котором офицер калифорнийской полиции учит бездомную одиннадцатилетнюю девочку играть в классики, завоевало большую популярность в Интернете. Кадры этого трогательного события появились в сети Facebook.

Зак Прайсер, офицер Huntington Beach, показывает девочке все премудрости игры. Huffingtonpost рассказывает, что игроки начали с теории, потом офицер продемонстрировал собственные навыки на практике.

Девочка схватывала на лету и выиграла у офицера двойной тур!

«Все мы люди»: полицейский учит бездомную девочку играть в классики (видео)-1

Этот «турнир» смог состояться благодаря тому, что Скотта Марша, напарника Зака, вызвали проверить подозрительное транспортное средство в районе Graham and Edinger.

Оказалось, в той машине жила девочка со своей мамой.

Пока Марш разговаривал с женщиной и связывался с комиссией по вопросам беспризорных, чтобы организовать жильё для них, Прайсер и решил отвлечь ребенка игрой.

Зак Прайсер, офицер Huntington Beach:
Понятное дело, что одиннадцатилетней девочке станет не по себе, когда перед ней появится полицейский.

Я постарался сделать всё, чтобы она не чувствовала никакого страха.

«Все мы люди»: полицейский учит бездомную девочку играть в классики (видео)-4

Напарник Зака такому поступку не удивился.

Скотт Марш, офицер Huntington Beach:
На самом деле офицеры делают вещи, выходящие за рамки привычного представления о полиции. Все мы люди.

На странице департамента в Facebook появилась запись с хэштэгом #копылюбятклассики. 

Видео уже набрало более 1 млн 300 просмотров.

«Все мы люди»: полицейский учит бездомную девочку играть в классики (видео)-7

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # калейдоскоп # Дети # Зак Прайсер

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