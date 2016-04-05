«Все мы люди»: полицейский учит бездомную девочку играть в классики (видео)

Девочка схватывала на лету и выиграла у офицера двойной тур!

Зак Прайсер, офицер Huntington Beach, показывает девочке все премудрости игры. Huffingtonpost рассказывает, что игроки начали с теории, потом офицер продемонстрировал собственные навыки на практике.

Новости США. Видео, на котором офицер калифорнийской полиции учит бездомную одиннадцатилетнюю девочку играть в классики, завоевало большую популярность в Интернете. Кадры этого трогательного события появились в сети Facebook.

Этот «турнир» смог состояться благодаря тому, что Скотта Марша, напарника Зака, вызвали проверить подозрительное транспортное средство в районе Graham and Edinger.

Оказалось, в той машине жила девочка со своей мамой.

Пока Марш разговаривал с женщиной и связывался с комиссией по вопросам беспризорных, чтобы организовать жильё для них, Прайсер и решил отвлечь ребенка игрой.

Зак Прайсер, офицер Huntington Beach:

Понятное дело, что одиннадцатилетней девочке станет не по себе, когда перед ней появится полицейский.