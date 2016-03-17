«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова

Новости России. 16 марта на сцене Кремлевского дворца Филипп Киркоров презентовал новое шоу – «Я». Срежиссировал его Франко Драгоне, автор постановок Cirque du Soleil и концертных программ Селин Дион. В балетную труппу вошли 75 человек!
На подготовку потратили 6,5 млн евро.
Фото. Шоу «Я» (фото: fkirkorov/Instagram)
Подготовка программы мирового уровня заняла 2 года и оправдала ожидания всех –
и поклонников творчества Филиппа Киркорова, которые раскупили все билеты задолго до представления, и многочисленных звездных гостей.
eugenia_bru (запись в Instagram):
Невероятное зрелище! Кого сегодня только в зале не было - Пугачева, Галкин, Малахов, Николаев, Буйнов, Лолита, Басков, даже Зельдин... Все первые ряды в Кремле заняла наша эстрада! Легче перечислить тех, кого не было... Кобзон подарил огромную корзину роз.. Концерт был замечательный, 3 часа на одном дыхании, мы плакали, смеялись, танцевали.. Шоу «Я» - это лучшее, что произошло на нашей эстраде! До сих пор под впечатлением!
inga_charming (запись под фото на странце Киркорова в Instagram):
Фантастика! Брависсимо! Филипп, как всегда, неподражаем. Одим словом король! Ладошки болят, голоса нет. Все было, как всегда у Филиппа, гениально. Басков умер от зависти. А 2-е отделение на бис - это сплошной драйв. Филипп там по-моему тоже оторвался по полной.
Басков, к слову, прибыл в Кремль поддержать коллегу, да и в социальных сетях отписаться не забыл.
Николай Басков, певец (запись в Instagram):
Дорогой @fkirkorov от всего сердца поздравляю тебя с премьерой шоу «Я»! Смело, необычно, интригующе, а также новые песни, новый посыл и твоя фантастическая энергетика выдающегося артиста!!!! Браво!
Присутствовал в зале так же Вячеслав Фетисов, Владимир Познер, Марат Башаров, Татьяна Тарасова, Алина Кабаева, Федор Бондарчук, Григорий Лепс, Алсу, Лев Лещенко и Владимир Винокур, Светлана Лобода...
Фото. Владимир Познер / Игорь Николаев (фото: alexanderfresh/Instagram)
На премьеру короля поп-музыки приехала и Тина Канделаки, под руководством которой
Киркоров специально к шоу похудел за месяц почти на 25 кг!
И конечно же, не могла пропустить шоу муза Филиппа Алла Пугачева. Компанию ей составил муж Максим Галкин.
Фото. Алла Пугачева и Максим Галкин (фото: alexanderfresh/Instagram)
В партере было еще много гостей с громкими именами, но главными слушателями Киркворова в этот вечер были его дети – дочка Алла-Виктория и сын Мартин.
«Дети сидели и слушали. Ведь шоу я посвятил им»,
– признался журналистам Филипп.
Фото. Алла-Виктория и сын Мартин (фото: fkirkorov/Instagram)
Концерт длился более 3-х часов: только «живой звук» и много новых песен.