«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова

Новости России. 16 марта на сцене Кремлевского дворца Филипп Киркоров презентовал новое шоу – «Я». Срежиссировал его Франко Драгоне, автор постановок Cirque du Soleil и концертных программ Селин Дион. В балетную труппу вошли 75 человек!

Подготовка программы мирового уровня заняла 2 года и оправдала ожидания всех –

и поклонников творчества Филиппа Киркорова, которые раскупили все билеты задолго до представления, и многочисленных звездных гостей.

eugenia_bru (запись в Instagram):

Невероятное зрелище! Кого сегодня только в зале не было - Пугачева, Галкин, Малахов, Николаев, Буйнов, Лолита, Басков, даже Зельдин... Все первые ряды в Кремле заняла наша эстрада! Легче перечислить тех, кого не было... Кобзон подарил огромную корзину роз.. Концерт был замечательный, 3 часа на одном дыхании, мы плакали, смеялись, танцевали.. Шоу «Я» - это лучшее, что произошло на нашей эстраде! До сих пор под впечатлением!

inga_charming (запись под фото на странце Киркорова в Instagram):

Фантастика! Брависсимо! Филипп, как всегда, неподражаем. Одим словом король! Ладошки болят, голоса нет. Все было, как всегда у Филиппа, гениально. Басков умер от зависти. А 2-е отделение на бис - это сплошной драйв. Филипп там по-моему тоже оторвался по полной.

Басков, к слову, прибыл в Кремль поддержать коллегу, да и в социальных сетях отписаться не забыл.

Николай Басков, певец (запись в Instagram):

Дорогой @fkirkorov от всего сердца поздравляю тебя с премьерой шоу «Я»! Смело, необычно, интригующе, а также новые песни, новый посыл и твоя фантастическая энергетика выдающегося артиста!!!! Браво!

Присутствовал в зале так же Вячеслав Фетисов, Владимир Познер, Марат Башаров, Татьяна Тарасова, Алина Кабаева, Федор Бондарчук, Григорий Лепс, Алсу, Лев Лещенко и Владимир Винокур, Светлана Лобода...