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«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова

17 марта 2016 14:04
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Новости России. 16 марта на сцене Кремлевского дворца Филипп Киркоров презентовал новое шоу – «Я». Срежиссировал его Франко Драгоне, автор постановок Cirque du Soleil и концертных программ Селин Дион. В балетную труппу вошли 75 человек!

На подготовку потратили 6,5 млн евро.

«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова-1


Фото. Шоу «Я» (фото: fkirkorov/Instagram)

Подготовка программы мирового уровня заняла 2 года и оправдала ожидания всех –

и поклонников творчества Филиппа Киркорова, которые раскупили все билеты задолго до представления, и многочисленных звездных гостей.

eugenia_bru (запись в Instagram):
Невероятное зрелище! Кого сегодня только в зале не было - Пугачева, Галкин, Малахов, Николаев, Буйнов, Лолита, Басков, даже Зельдин... Все первые ряды в Кремле заняла наша эстрада! Легче перечислить тех, кого не было... Кобзон подарил огромную корзину роз.. Концерт был замечательный, 3 часа на одном дыхании, мы плакали, смеялись, танцевали.. Шоу «Я» - это лучшее, что произошло на нашей эстраде! До сих пор под впечатлением!

inga_charming (запись под фото на странце Киркорова в Instagram):
Фантастика! Брависсимо! Филипп, как всегда, неподражаем. Одим словом король! Ладошки болят, голоса нет. Все было, как всегда у Филиппа, гениально. Басков умер от зависти. А 2-е отделение на бис - это сплошной драйв. Филипп там по-моему тоже оторвался по полной.

Басков, к слову, прибыл в Кремль поддержать коллегу, да и в социальных сетях отписаться не забыл.

Николай Басков, певец (запись в Instagram):
Дорогой @fkirkorov от всего сердца поздравляю тебя с премьерой шоу «Я»! Смело, необычно, интригующе, а также новые песни, новый посыл и твоя фантастическая энергетика выдающегося артиста!!!! Браво!

Присутствовал в зале так же Вячеслав Фетисов, Владимир Познер, Марат Башаров, Татьяна Тарасова, Алина Кабаева, Федор Бондарчук, Григорий Лепс, Алсу, Лев Лещенко и Владимир Винокур, Светлана Лобода...  

«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова-4


Фото. Владимир Познер / Игорь Николаев (фото: alexanderfresh/Instagram)

На премьеру короля поп-музыки приехала и Тина Канделаки, под руководством которой

Киркоров специально к шоу похудел за месяц почти на 25 кг!

И конечно же, не могла пропустить шоу муза Филиппа Алла Пугачева. Компанию ей составил муж Максим Галкин.

«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова-7


Фото. Алла Пугачева и Максим Галкин (фото: alexanderfresh/Instagram)

В партере было еще много гостей с громкими именами, но главными слушателями Киркворова в этот вечер были его дети – дочка Алла-Виктория и сын Мартин.

«Дети сидели и слушали. Ведь шоу я посвятил им»,

– признался журналистам Филипп.  

«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова-10


Фото. Алла-Виктория и сын Мартин (фото: fkirkorov/Instagram)

Концерт длился более 3-х часов: только «живой звук» и много новых песен.

# Музыка # Филипп Киркоров # калейдоскоп # Николай Басков

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