Уникальный архив Джоанны Стингрей: обнародованы неизвестные фото Цоя, Гребенщикова, Кинчева, Бутусова

Новости США. Фотографии, опубликованные американской певицей, произвели фурор. Снимки уже разошлись по страничкам в социальных сетях поклонников русского рока. Ценители отмечают, что гражданка Калифорнии «преподнесла бесценный подарок миллионам».

Джоанна Стингрей, которая в 1980-е много времени проводила в СССР, создала сайт, на котором разместила редкие фото Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Сергея Курехина и других знаменитых русских рокеров.

Джоанна Стингрей впервые оказалась в Советском Союзе в 1984 году. Познакомилась с музыкантами советского рок-андеграунда. Она стала помогать советским рокерам, привозя им инструменты, которые в Советском Союзе было сложно купить. В 1986 году американка издала на родине пластинку Red Wave («Красная Волна») – сборник песен ленинградских групп «Аквариум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры». В 1987 году Стингрей вышла замуж за гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Позже развелась и вышла замуж за барабанщика группы «Центр» Александра Васильева, от которого имеет дочь.