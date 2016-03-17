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Легендарную Коко Шанель уличили в работе на нацистов

17 марта 2016 12:15
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Новости Франции. Известный французский дизайнер Коко Шанель во время Второй мировой войны числилась агентом немецкой разведки. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на архивы французских спецслужб, опубликованные накануне.

Досье на тысячи агентов разведки нацистов хранилось долгие годы в замке Венсен к востоку от Парижа. Среди них значится и имя Шанель.

Историки полагают, что сама дизайнер могла и не знать об этом.

Среди документов в досье на нее есть письмо анонимного источника в Мадриде французскому сопротивлению. В послании утверждается, что Шанель, которую и без того считали «подозрительной», в 1942–1943 годах была любовницей и агентом барона Гюнтера фон Динклаге. Барон работал атташе в немецком посольстве и подозревался в агитационной и разведывательной деятельности.

Коко Шанель, известный французский модельер, буквально перевернула мир моды. Она не одела, а переодела всех женщин. Создала совершенно новый женский образ.

Факты из жизни знаменитой француженки в цикле «Женщины XX века».

# калейдоскоп # Скандал # Коко Шанель

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