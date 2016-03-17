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Кроссовки из фильма «Назад в будущее» поступят в продажу

17 марта 2016 13:15
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Новости США. Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви представил кроссовки, в которых используется технология, показанная в фильме «Назад в будущее.

Чудо-кроссовки автоматически зашнуровываются сами. Инновационная технология EARL позволяет обуви сжиматься и разжиматься в зависимости от размера и формы ноги обладателя обуви. Дополнительные кнопки, расположенные по бокам, помогут владельцу настраивать обувь и в ручном режиме. 

Кроссовки из фильма «Назад в будущее» поступят в продажу -1

HyperAdapt 1.0 были созданы знаменитыми дизайнерами кроссовок – Тинкером Хэтфилдом и Тиффани Бирс. На странице в Instagram Бирс отметила, что работала над созданием этой модели 10 лет.

Тиффани Бирс, руководитель технического отдела компании:
Когда вы надеваете кроссовки, включаются сенсоры и система автоматически утягивает обувь. По бокам есть две кнопки для регулирования степени затягивания шнурков.

Представители компании уверены, что новинка придётся по вкусу как спортсменам, так и любителям новых технологий.

Приобрести обувь мечты раньше всех смогут только владельцы мобильных гаджетов, на которых установлено приложение Nike+. Кроссовки будут выпускаться в трех цветовых решениях: черном, сером и белом. 

Цена на новую модель пока не сообщается.

Первым обладателем обуви стал актер Майкл Джей Фокс,

исполнитель главной роли в фантастической комедии «Назад в будущее».

Кроссовки из фильма «Назад в будущее» поступят в продажу -4

Свою пару он получил еще в октябре 2015 года, когда было объявлено о начале производства кроссовок.

В фильме Джей Фокс в роли Макфлая переносится на машине времени в будущее и оказывается в нем 21 октября 2015 года. Герой картины пользуется изобретениями, которые должны были потрясать воображение еще в 1989 году, но так и не стали явью в реальности.

# Фотофакт # калейдоскоп # Обувь # Тинкер Хэтфилд # Тиффани Бирс

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