«Быть привязанными к месту для нас непривычно и неудобно». Семья из Минска с двумя детьми путешествует по миру и снимает влоги

Новости Беларуси. Семья из Минска путешествует по миру и делится с подписчиками видео из поездок. Ролики Алеся и Вадим Ключник публикуют на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 15 тысяч человек, и на YouTube-канале. Пара посетила уже более 20 стран и 60 городов. У путешественников уже появился свой особенный формат. Семья выкладывает в соцсети минутные тизеры о самых ярких моментах поездок.

Фото: instagram.com/vadimalesya_key

Так Вадим и Алеся объехали США, они были в пути 42 дня и выпустили 42 минутных влога о своем трипе. О том, как снимался фильм-путешествие по Америке (читайте здесь). У пары двое детей – Соня и Стефан, которые вместе с родителями отправились в новое путешествие на Шри-Ланку. Оттуда семья тоже публикует видео. К слову, Азию семья посетила впервые.

Фото: instagram.com/vadimalesya_key

«Все началось с того, что мы очень захотели отправиться туда, где тепло, пальмы и океан. 1000 километров на машине неизвестной нам марки и еще на десятке разных тук-туков. Первый полет Стефа, первые океанские волны, первый серфинг, первая погоня дикого слона, первый кит, кабан и огромный варан. Первый раз дрон встретился с пальмой и первый раз в отеле одни. Мы первый раз в Азии». Алеся и Вадим Ключник:

Мы расскажем, как проехали эту страну на машине вместе с нашими львятами (то ещё приключение, если вы знаете что-то об азиатских дорогах, азиатских машинах и безумных нас).

Фото: instagram.com/vadimalesya_key

Подписчиков вдохновляют ролики пары. Пользователи отмечают, что «в видео есть душа». «Ваша семья очень вдохновляет! Вы очень классные ребята!!», «Молодцы, что показываете, что с детьми можно видеть мир! Мы за такой же подход», «Невероятные семейные приключения. Какие ж вы крутые».

Фото: instagram.com/vadimalesya_key