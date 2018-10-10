«Быть привязанными к месту для нас непривычно и неудобно». Семья из Минска с двумя детьми путешествует по миру и снимает влоги
Новости Беларуси. Семья из Минска путешествует по миру и делится с подписчиками видео из поездок.
Ролики Алеся и Вадим Ключник публикуют на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 15 тысяч человек, и на YouTube-канале.
Пара посетила уже более 20 стран и 60 городов. У путешественников уже появился свой особенный формат. Семья выкладывает в соцсети минутные тизеры о самых ярких моментах поездок.
Фото: instagram.com/vadimalesya_key
Так Вадим и Алеся объехали США, они были в пути 42 дня и выпустили 42 минутных влога о своем трипе.
О том, как снимался фильм-путешествие по Америке (читайте здесь).
У пары двое детей – Соня и Стефан, которые вместе с родителями отправились в новое путешествие на Шри-Ланку. Оттуда семья тоже публикует видео. К слову, Азию семья посетила впервые.
Фото: instagram.com/vadimalesya_key
«Все началось с того, что мы очень захотели отправиться туда, где тепло, пальмы и океан. 1000 километров на машине неизвестной нам марки и еще на десятке разных тук-туков. Первый полет Стефа, первые океанские волны, первый серфинг, первая погоня дикого слона, первый кит, кабан и огромный варан. Первый раз дрон встретился с пальмой и первый раз в отеле одни. Мы первый раз в Азии».
Алеся и Вадим Ключник:
Мы расскажем, как проехали эту страну на машине вместе с нашими львятами (то ещё приключение, если вы знаете что-то об азиатских дорогах, азиатских машинах и безумных нас).
Фото: instagram.com/vadimalesya_key
Подписчиков вдохновляют ролики пары. Пользователи отмечают, что «в видео есть душа».
«Ваша семья очень вдохновляет! Вы очень классные ребята!!»,
«Молодцы, что показываете, что с детьми можно видеть мир! Мы за такой же подход»,
«Невероятные семейные приключения. Какие ж вы крутые».
Фото: instagram.com/vadimalesya_key
В сентябре Вадим и Алеся отметили 10 лет со дня свадьбы. За это время семья стала в два раза больше. Пара отмечает, что радость от того, что любимый человек рядом невозможно описать словами. Однако самое удивительное – это «черты вас обоих в ваших детях, что можно вместе разделять приключения и создавать их самим».
Уже в конце октября вся семья планирует очередное путешествие, когда у дочки-первоклассницы будут первые каникулы. «Мы уже не раз писали, что быть привязанными к месту для нас непривычно и неудобно!». Семья даже попросила подписчиков посоветовать, куда отправиться, потому что в очереди на посещение у путешественников – 200 стран. Ну и, конечно же, подписчиков ждет крутой влог из этой страны.