Александр Лукашенко вспомнил детские годы и как «ходил босиком, по той земле», где работал отец Воронкова

Новости Беларуси. Для участия в конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» в Минск прибыл заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН Встречу с ним провел Президент Беларуси. Основной темой беседы стала, конечно, безопасность в регионе, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Речь шла не только о глобальном, но и личном. Владимир Воронков все детство проводил в Беларуси, его отец – уроженец Шкловского района.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Иванович, я в рабочий кабинет приглашаю только близких мне людей. Но вы для меня произвели удивительное такое настроение, когда я узнал, что ваш отец фактически родился там, где, в общем-то, прошли мои детские годы и где, работая уже руководителем некоторых организаций, я ходил ногами, порой босиком, по той земле, где бродил ваш отец. Это Ржавцы Шкловского района. Я очень хорошо знаю эту деревню, это совсем рядом с (тем местом – прим. ред.) где я работал, буквально несколько километров. И знаю, что вы туда поедете. Я очень рад, что вы побудете на моей родине. Поэтому передавайте привет нашей малой родине. Не забывайте, приезжайте. Пускай это сегодня не центр какого-то хозяйства, но очень перспективная, очень хорошая деревенька. В свое время она звучала. Теперь я буду знать, что оттуда великий историк-славист, ваш отец. Владимир Воронков: «Активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна» Что касается вашей нынешней работы, я думаю, вы расскажете свои впечатления. Но прежде всего я хочу, чтобы вы передали нашему общему другу Антониу Гутеррешу самые теплые добрые пожелания от меня. Мы блестящие имеем отношения, очень дружеские. Мы очень доверяем друг другу. Я вас прошу, передайте ему самые добрые пожелания из Беларуси.