Александр Лукашенко вспомнил детские годы и как «ходил босиком, по той земле», где работал отец Воронкова

Новости Беларуси. Для участия в конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» в Минск прибыл заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН
Встречу с ним провел Президент Беларуси. Основной темой беседы стала, конечно, безопасность в регионе, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Речь шла не только о глобальном, но и личном. Владимир Воронков все детство проводил в Беларуси, его отец – уроженец Шкловского района.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Иванович, я в рабочий кабинет приглашаю только близких мне людей. Но вы для меня произвели удивительное такое настроение, когда я узнал, что ваш отец фактически родился там, где, в общем-то, прошли мои детские годы и где, работая уже руководителем некоторых организаций, я ходил ногами, порой босиком, по той земле, где бродил ваш отец. Это Ржавцы Шкловского района. Я очень хорошо знаю эту деревню, это совсем рядом с (тем местом – прим. ред.) где я работал, буквально несколько километров. И знаю, что вы туда поедете.
Я очень рад, что вы побудете на моей родине. Поэтому передавайте привет нашей малой родине. Не забывайте, приезжайте. Пускай это сегодня не центр какого-то хозяйства, но очень перспективная, очень хорошая деревенька. В свое время она звучала. Теперь я буду знать, что оттуда великий историк-славист, ваш отец.
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Что касается вашей нынешней работы, я думаю, вы расскажете свои впечатления. Но прежде всего я хочу, чтобы вы передали нашему общему другу Антониу Гутеррешу самые теплые добрые пожелания от меня. Мы блестящие имеем отношения, очень дружеские. Мы очень доверяем друг другу. Я вас прошу, передайте ему самые добрые пожелания из Беларуси.
И я вас благодарю за то, что вы не просто прибыли на конференцию, которая здесь проводится по безопасности, а являетесь одним из организаторов этой конференции Организации Объединенных Наций. Конечно же, вы главный у нас ведущий этой проблемы. И, конечно, без подготовки, без вашего вклада эта конференция не имела бы такого успеха. Господин Гремингер только что мне говорил об этом. Я вам также очень благодарен за то, что вы нашли время и пришли ко мне. Мне очень приятно с вами встретиться не только как с крупным международным функционером, но и отчасти своим земляком.
Владимир Воронков, пользуясь возможностью, 10 октября планирует посетить малую родину своего отца.