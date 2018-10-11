Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал

Новости России. На экраны вышло долгожданное продолжение сериала о расследованиях майора Черкасова – «Операция «Сатана». Действие сериала проходит в 1975 году. В сериале снялись Андрей Смоляков, Марина Александрова, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Яна Сексте, Александр Домогаров. Режиссером стал Юрий Мороз. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото со съемочного процесса.

Фото: instagram.com/moroz_film

Все четыре сезона были объединены общим героем – майором Черкасовым. Сериал «Мосгаз» вышел на экраны в 2012 году и был тепло принят зрителями. За ним последовали продолжения – «Палач», «Паук» и «Шакал».

Фото: instagram.com/moroz_film

Фото: instagram.com/moroz_film

В нынешнем сезоне майор Черкасов уже не работает в столице – его переводят в маленький город, где в научно-исследовательском институте разрабатывают секретную ракету «Сатана». А шпионы в самый разгар «холодной войны» хотят побольше разузнать об этом оружии. Черкасов вынужден это предотвратить.

Фото: instagram.com/moroz_film

Фото: instagram.com/moroz_film

Фото: instagram.com/moroz_film

Фото: instagram.com/moroz_film

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Фото: instagram.com/jana_sexte