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Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал

11 октября 2018 08:10
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Новости России. На экраны вышло долгожданное продолжение сериала о расследованиях майора Черкасова – «Операция «Сатана».

Действие сериала проходит в 1975 году. В сериале снялись Андрей Смоляков, Марина Александрова, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Яна Сексте, Александр Домогаров. Режиссером стал Юрий Мороз. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото со съемочного процесса.

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-1

Фото: instagram.com/moroz_film

Все четыре сезона были объединены общим героем – майором Черкасовым. Сериал «Мосгаз» вышел на экраны в 2012 году и был тепло принят зрителями. За ним последовали продолжения – «Палач», «Паук» и «Шакал».

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-4

Фото: instagram.com/moroz_film

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-6

Фото: instagram.com/moroz_film

В нынешнем сезоне майор Черкасов уже не работает в столице – его переводят в маленький город, где в научно-исследовательском институте разрабатывают секретную ракету «Сатана». А шпионы в самый разгар «холодной войны» хотят побольше разузнать об этом оружии. Черкасов вынужден это предотвратить.  

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-9

Фото: instagram.com/moroz_film

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-11

Фото: instagram.com/moroz_film

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-13

Фото: instagram.com/moroz_film

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-15

Фото: instagram.com/moroz_film

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-17

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Операция «Сатана». Режиссёр показал, как снимали сериал-19

Фото: instagram.com/jana_sexte  

Зрители с нетерпением ожидают выхода на экраны еще одного сериала – седьмого сезона «Сватов».  

Летом звезда сериала раскрыла неожиданные подробности нового сезона (читать далее).  

# Кино # калейдоскоп # Виктория Исакова # Марина Александрова # Яна Сексте # Юрия Мороз # Андрей Смоляков # Владимир Ильин

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