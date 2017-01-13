Впервые за всю историю российского кино: «Викинг» – в десятке лидеров мирового проката

Новости России. Историческая драма «Викинг» режиссера Андрея Кравчука вошла в десятку лидеров мирового проката. Подобное событие произошло впервые в истории российского кино. Константин Эрнст, генеральный продюсер «Викинга»:

Тот факт, что «Викинг» вошел в топ-10 мирового проката во вторые прокатные выходные, это, конечно, выше наших ожиданий и огромная радость для всей команды, которая делала проект в течение семи лет. За три дня, с 5 по 8 января, картина собрала в прокате $6,7 млн. «Викинг» обошел драму «Призрачная красота» с Уиллом Смитом в главной роли.

Кадр из фильма «Викинг» Сообщение Роскино:

Впервые в истории нашей киноиндустрии российский фильм вошёл в топ-10 лидеров кассовых сборов мирового кинотеатрального проката. Заработав за прошедший уикэнд $6,7 миллиона в 2600 кинотеатрах России, а также в трёх странах Прибалтики, блокбастер «Викинг» (режиссер Андрей Кравчук, продюсеры Константин Эрнст, Анатолий Максимов) опередил по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота». Права на фильм уже приобрели более 60 стран.

Кадр из фильма «Викинг» Работа над картиной продолжалась более семи лет. Для съемок построено несколько декорационных комплексов, сшито две тысячи оригинальных костюмов, создано 850 планов компьютерной графики, возведен 10-тонный драккар, корабль викингов, выстроенный в натуральную величину. Проект грандиозный, но зрителями и кинокритиками картина воспринята неоднозначно. Больше всего нареканий вызвало то, что создатели драмы переврали факты. Пока историки ломают копья. Режиссер и продюсеры в интервью отмечают, что фильм снимали для простых людей, а не для кандидатов исторических наук, а «лучший ответ критикам – рейтинг сборов».

Кадр из фильма «Викинг» Андрей Кравчук, режиссер «Викинга»:

Мы использовали источники, их не так много. Мы на них опирались. Но мы не ставили перед собой цель создать иллюстрацию к «Повести временных лет». Да это практически и невозможно. Потому что там перечислена фактологическая сторона, событийная, а не художественная. «Повесть временных лет» тоже является неким художественным документом, который был написан почти через сто лет после описываемых событий. Сделав такой фильм, выйдя во всех кинотеатрах страны, мы подразумевали, что на нас будут нападать. Мы затронули много серьезных проблем, связанных с историей нашей страны, с нашими корнями, с самоидентификацией, задали вопросы нравственные. Мы понимали, что эти высказывания будут вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. Историческая сага вышла на экраны 29 декабря прошлого года. Его бюджет – $20 млн.