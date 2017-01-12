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«Для того чтобы казаться красивой, нужен мозг»: фразы и фото, которые расскажут о Ренате Литвиновой

12 января 2017 13:21
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Новости России. Утонченная, элегантная и такая женственная. 12 января неподражаемая Рената Литвинова отмечает юбилей.  Этот день она проведет в кругу самых близких людей. Рената Муратовна намеренно уехала из Москвы, взяв с собой маму и дочь. Говорит, что хочет отметить «не подстраиваясь ни под какие вежливые реверансы, буду наконец с теми, с кем хочу, и как хочу».

Этот снимок Рената Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram. На фото она с 14-летней дочерью Ульяной. «Дочь – мамина копия», – давно отметили поклонники Литвиновой.  

В то, что Литвиновой исполнилось 50, не верит никто. Ее называют женщиной без возраста, иконой стиля. Любят за прямоту, открытость и фирменную манерность. В эти минуты на страницах Ренаты Литвиновой ее подписчики, коллеги и приятели оставляют поздравления. Судя по сообщениям, многие сегодня, в день рождения кумира, решили пересмотреть фильмы с участием Литвиновой; картины, которые она сняла; интервью с ее участием.

Так говорит Рената Литвинова:

# Юбилеи # Фотофакт # калейдоскоп # Рената Литвинова

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