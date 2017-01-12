Беременность – это очень женственно: в Британии забеременел 20-летний мужчина

Новости Великобритании. Британский подданный стал первым в стране беременным мужчиной. Сейчас 20-летний Хейден Кросс находится на четвертом месяце беременности.

Он родился женщиной. Но, как сам признается, всегда чувствовал себя неуютно в собственном теле. Три года назад Кросс решился на операцию по смене пола. Для этого долгое время принимал гормоны. По документам Кросс уже мужчина.



Несколько дней назад на первых страницах британских изданий вышел материал-откровение, в котором Хейден

рассказал о том, что забеременел с помощью донора спермы.

Помочь Кроссу в таком непростом вопросе вызвался пользователь Facebook.

После родов трансгендер собирается продолжить процесс смены пола, удалив молочные железы и яичники. Когда ребенок подрастет, Хейден намерен рассказать ему о том, что его отец трансгендер.

Хейден Кросс:

Я не буду этого скрывать, потому что малыш имеет право знать все обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону. Беременность – это очень женственно. И противоречит тому, как я ощущаю свое тело. Но я хотел ребенка сейчас, чтобы завершить процесс смены пола в молодом возрасте.

В конце 2015-го года мировую общественность шокировала еще одна история.

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