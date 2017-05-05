Впервые стать отцом в 39 лет: муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о рождении дочери
Новости России. Мия Дмитриевна. Певица Полина Гагарина и ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков дали своей дочери скандинавское имя. Упрямая, непокорная – так переводится имя малышки.
На своей странице в социальной сети новоиспеченный отец рассказал о том, как выбирали имя, и что значит стать впервые отцом в 39 лет.
Источник фото: instagram.com/gagara1987/
Дмитрий Исхаков (запись в Instagram. Орфография и пунктуация автора сохранены):
Впервые стать отцом в 39 лет, в возрасте, в котором некоторые уже становятся дедушками. Чувствую, что это не тоже самое, что в 20 или даже в 30. В молодости слишком сильно эго и кипят страсти. Столько всего хочется попробовать, узнать, увидеть, доказать. Со временем устаешь жить для себя. Короче, крошка Мия Дмитриевна, пришла и совершенно изменила наш мир. Кстати, мы думали, и у нас в шортлисте было 5-7 имен. В течение всех 9 месяцев мы называли малышку другим именем. Но когда она появилась, и мы лично познакомились, поняли что имя нужно другое. Так вот, когда мы выбирали между несколькими именами, в один день было два 2! знака. Я не суеверный, но знаки уважаю и подмечаю. Всего в один день было 2 знака. Новый конвертик для малышки, которой мы распечатали назывался MIA. И тут же Полинина подруга детства пишет и присылает фото бутылки воды, которую только что купила, на крышке написано Мия. Всё было решено.
Источник фото: instagram.com/isxakov/
А вот как Исхаков подписал это фото: «Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что то, совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах невозможно сфотографировать и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете».
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков в конце апреля стали родителями. Девочка появилась на свет в московском роддоме.
Источник фото: instagram.com/gagara1987/
Полина Гагарина долго не комментировала информацию о рождении малышки. Спустя несколько дней певица написала большой пост, который адресовала врачам и всему медперсоналу клиники, в которой наблюдалась. Гагарина поблагодарила своих поклонников за теплые слова и поздравления.
Артистка в интервью неоднократно рассказывала, насколько важно, чтобы в семье всегда царили уют, тепло и взаимопонимание. С нежностью и трепетом она всегда говорит о своем супруге Дмитрии Исхакове и девятилетнем Андрее, сыне от первого брака.
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