Впервые стать отцом в 39 лет: муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о рождении дочери



Источник фото: instagram.com/gagara1987/



Дмитрий Исхаков (запись в Instagram. Орфография и пунктуация автора сохранены):

Впервые стать отцом в 39 лет, в возрасте, в котором некоторые уже становятся дедушками. Чувствую, что это не тоже самое, что в 20 или даже в 30. В молодости слишком сильно эго и кипят страсти. Столько всего хочется попробовать, узнать, увидеть, доказать. Со временем устаешь жить для себя. Короче, крошка Мия Дмитриевна, пришла и совершенно изменила наш мир. Кстати, мы думали, и у нас в шортлисте было 5-7 имен. В течение всех 9 месяцев мы называли малышку другим именем. Но когда она появилась, и мы лично познакомились, поняли что имя нужно другое. Так вот, когда мы выбирали между несколькими именами, в один день было два 2! знака. Я не суеверный, но знаки уважаю и подмечаю. Всего в один день было 2 знака. Новый конвертик для малышки, которой мы распечатали назывался MIA. И тут же Полинина подруга детства пишет и присылает фото бутылки воды, которую только что купила, на крышке написано Мия. Всё было решено.