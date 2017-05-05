Москвич Кристиан Костов может стать победителем «Евровидения-2017» в Киеве

За неделю до старта «Евровидения» букмекеры сделали свои ставки. В пятерке фаворитов – исполнители из Италии, Бельгии, Португалии, Швеции и Болгарии. У самого молодого участника «Евровидения-2017» есть все шансы одержать победу на этом конкурсе. Кристиан Костов на песенном форуме представляет Болгарию.



Молодому человеку 17 лет, он родился и вырос в России. В российской столице начал певческую карьеру. С детства Кристиан пел в студии «Непоседы»,



Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

в 2013-м году принял участие в популярном российском телепроекте «Голос.Дети». Наставником Кристиана был певец Дмитрий Билан. Мальчик дошел до финала, но конкурс не выиграл. «Мой дорогой наставник», – так юный артист отзывается о Билане.



Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

Отец Кристиана по национальности болгарин. Кристиан живет и творит на две страны. В 2012 году он представил Болгарию на «Детской Новой волне». Летом 2015 года Костов принял участие в четвертом сезоне шоу «The X Factor Bulgaria». Он дошел до финала проекта и по итогам зрительского голосования занял второе место.



Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

А когда у музыканта появилась возможность выступить на «Евровидении» от Болгарии, долго не думал. Молодой человек рассчитывает на то, что увезет домой хрустальный микрофон (главный трофей «Евровидения»).