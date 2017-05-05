Прямой эфир

Москвич Кристиан Костов может стать победителем «Евровидения-2017» в Киеве

05 мая 2017 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За неделю до старта «Евровидения» букмекеры сделали свои ставки. В пятерке фаворитов – исполнители из Италии, Бельгии, Португалии, Швеции и Болгарии. У самого молодого участника «Евровидения-2017» есть все шансы одержать победу на этом конкурсе. Кристиан Костов на песенном форуме представляет Болгарию.

Молодому человеку 17 лет, он родился и вырос в России. В российской столице начал певческую карьеру. С детства Кристиан пел в студии «Непоседы»,

Москвич Кристиан Костов может стать победителем «Евровидения-2017» в Киеве -1


Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

в 2013-м году принял участие в популярном российском телепроекте «Голос.Дети». Наставником Кристиана был певец Дмитрий Билан. Мальчик дошел до финала, но конкурс не выиграл. «Мой дорогой наставник», – так юный артист отзывается о Билане.  

Москвич Кристиан Костов может стать победителем «Евровидения-2017» в Киеве -4


Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

Отец Кристиана по национальности болгарин. Кристиан живет и творит на две страны. В 2012 году он представил Болгарию на «Детской Новой волне». Летом 2015 года Костов принял участие в четвертом сезоне шоу «The X Factor Bulgaria». Он дошел до финала проекта и по итогам зрительского голосования занял второе место.

Москвич Кристиан Костов может стать победителем «Евровидения-2017» в Киеве -7


Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

А когда у музыканта появилась возможность выступить на «Евровидении» от Болгарии, долго не думал. Молодой человек рассчитывает на то, что увезет домой хрустальный микрофон (главный трофей «Евровидения»).

Москвич Кристиан Костов может стать победителем «Евровидения-2017» в Киеве -10


Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

Песня Beautiful Mess уже полюбилась евровизийным фанатам, а видео на эту композицию на официальном канале конкурса посмотрели более двух миллионов раз. Номер для «Евровидения» Кристиану ставит шведский режиссер Саша Жан-Баптист. Она работала с Джастином Тимберлейком и Зарой Ларсон. По словам Кристиана, номер будет простым, без лишней графики и других атрибутов, от которых зрители «Евровидения» уже устали.

2017 год стал для Кристиана продуктивным в плане творчества, но вместе с тем очень непростым. В этом году музыкант заканчивает школу. Он учится в московской гимназии с углубленным изучением французского и английского языков. После получения аттестата Кристиан намерен продолжить обучение в музыкальном колледже Беркли в США.

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2017 # Кристиан Костов

Другие новости рубрики

Все новости
Я обязан стать лучшим для своих детей и пока я собой не доволен: Брэд Питт дал первое интервью о разводе с Джоли
05 мая 2017 13:51

Я обязан стать лучшим для своих детей и пока я собой не доволен: Брэд Питт дал первое интервью о разводе с Джоли

Зрители в первый раз увидели, как NaviBand «летают» по сцене «Евровидения»
04 мая 2017 18:29

Зрители в первый раз увидели, как NaviBand «летают» по сцене «Евровидения»

10 мифов и стереотипов об Америке: как отличить правду от вымысла?
03 мая 2017 19:07

10 мифов и стереотипов об Америке: как отличить правду от вымысла?