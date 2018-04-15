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Титул «Мисс Россия – 2018» получила Юлия Полячихина из Чувашской Республики

15 апреля 2018 10:29
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Новости России. В конкурсе «Мисс Россия – 2018» победила 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашской Республики. Девушка получила корону из белого золота, инкрустированную драгоценными камнями, 3 миллиона рублей и автомобиль.  

Титул «Мисс Россия – 2018» получила Юлия Полячихина из Чувашской Республики-1

Фото: instagram.com/miss_russia_org

Как сообщается на сайте конкурса, Юлия родилась в городе Чебоксары. Девушка более 8 лет занимается фитнес-аэробикой, а также увлекается бадминтоном. Полячихина выпустилась из школы с золотой медалью.  

Своей любимой книгой Мисс Россия 2018 назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, а любимым фильмом – «Интерстеллар».  

Титул «Мисс Россия – 2018» получила Юлия Полячихина из Чувашской Республики-4

Фото: missrussia.ru  

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, второй вице-мисс – Наталья Строева. Лидером СМС-голосования объявили Норгьянму Монгуш.  

В дальнейшем Мисс Россия 2018 представит страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».  

# калейдоскоп # Конкурс красоты # Юлия Полячихина # Виолетта Тюркина # Наталья Строева # Норгьянма Монгуш

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