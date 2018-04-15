Титул «Мисс Россия – 2018» получила Юлия Полячихина из Чувашской Республики

Новости России. В конкурсе «Мисс Россия – 2018» победила 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашской Республики. Девушка получила корону из белого золота, инкрустированную драгоценными камнями, 3 миллиона рублей и автомобиль.

Как сообщается на сайте конкурса, Юлия родилась в городе Чебоксары. Девушка более 8 лет занимается фитнес-аэробикой, а также увлекается бадминтоном. Полячихина выпустилась из школы с золотой медалью.

Своей любимой книгой Мисс Россия 2018 назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, а любимым фильмом – «Интерстеллар».