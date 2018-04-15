Титул «Мисс Россия – 2018» получила Юлия Полячихина из Чувашской Республики

Новости России. В конкурсе «Мисс Россия – 2018» победила 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашской Республики. Девушка получила корону из белого золота, инкрустированную драгоценными камнями, 3 миллиона рублей и автомобиль.
Новости России. В конкурсе «Мисс Россия – 2018» победила 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашской Республики. Девушка получила корону из белого золота, инкрустированную драгоценными камнями, 3 миллиона рублей и автомобиль.
Фото: instagram.com/miss_russia_org
Как сообщается на сайте конкурса, Юлия родилась в городе Чебоксары. Девушка более 8 лет занимается фитнес-аэробикой, а также увлекается бадминтоном. Полячихина выпустилась из школы с золотой медалью.
Своей любимой книгой Мисс Россия 2018 назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, а любимым фильмом – «Интерстеллар».
Фото: missrussia.ru
Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, второй вице-мисс – Наталья Строева. Лидером СМС-голосования объявили Норгьянму Монгуш.
В дальнейшем Мисс Россия 2018 представит страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».