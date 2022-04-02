Любви подвластны все расстояния. Как мужчина хотел проплыть на надувной лодке тысячи километров ради жены

Человек готов пойти на многое ради любви. Например, один мужчина собирался проплыть около двух тысяч километров на надувной лодке, чтобы встретиться с женой.

Как рассказало издание The Sun, Хо Хоанг Хунг оказался в разлуке на несколько лет со своей возлюбленной из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поэтому мужчиной было принято решение добраться из Таиланда в Индию, чтобы повидаться с супругой. Однако у Хунга не было визы, из-за чего он отправился в путь на надувной резиновой лодке.

К путешествию Хо подготовился: у него была лапша быстрого приготовления и небольшое количество воды. Однако мужчина напрочь забыл о компасе или карте. Это увлекательное приключение ради любимой продолжалось две недели. Из-за плохих погодных условий странствующему мужу было сложно преодолевать расстояние. За всё время он проплыл около 80 километров.

Но эти усилия не были оправданы. Поскольку на пути мужчины повстречались рыбаки, которые сообщили правоохранительным органам о встрече с иностранцем. В итоге Хо Хоанг Хунг не встретился со своей женой, а был доставлен обратно домой для допроса.