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Любви подвластны все расстояния. Как мужчина хотел проплыть на надувной лодке тысячи километров ради жены

02 апреля 2022 11:51
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Человек готов пойти на многое ради любви. Например, один мужчина собирался проплыть около двух тысяч километров на надувной лодке, чтобы встретиться с женой.  

Любви подвластны все расстояния. Как мужчина хотел проплыть на надувной лодке тысячи километров ради жены -1

Фото: The Sun

Как рассказало издание The Sun, Хо Хоанг Хунг оказался в разлуке на несколько лет со своей возлюбленной из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поэтому мужчиной было принято решение добраться из Таиланда в Индию, чтобы повидаться с супругой. Однако у Хунга не было визы, из-за чего он отправился в путь на надувной резиновой лодке.  

Любви подвластны все расстояния. Как мужчина хотел проплыть на надувной лодке тысячи километров ради жены -4

Фото: The Sun

К путешествию Хо подготовился: у него была лапша быстрого приготовления и небольшое количество воды. Однако мужчина напрочь забыл о компасе или карте. Это увлекательное приключение ради любимой продолжалось две недели. Из-за плохих погодных условий странствующему мужу было сложно преодолевать расстояние. За всё время он проплыл около 80 километров.  

Но эти усилия не были оправданы. Поскольку на пути мужчины повстречались рыбаки, которые сообщили правоохранительным органам о встрече с иностранцем. В итоге Хо Хоанг Хунг не встретился со своей женой, а был доставлен обратно домой для допроса.  

Любви подвластны все расстояния. Как мужчина хотел проплыть на надувной лодке тысячи километров ради жены -7

Фото: The Sun

Если один муж готов на всё ради той единственной, то у кого-то моногамией даже не пахнет. Узнать, как мужчина женился на 14 девушках, чтобы разбогатеть, можно здесь.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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