Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?

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Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

В Беларуси получить статус беженца может иностранный гражданин, который находится на территории нашего государства и желает получить защиту, поскольку не имеет возможности получить аналогичную защиту на территории своей страны в силу определенных причин.

Обладая статусом беженца, иностранцы также имеют свои права и обязанности. Так, например, гости Синеокой на территории государства могут получать образование, медицинское обслуживание и претендовать на воссоединение семьи.

Максим Терешков:

Иностранцы, которые получили статус беженца на территории нашего государства, обязаны соблюдать Конституцию Беларуси, стать на учет в подразделение по гражданству и миграции, извещать о перемене фамилии, имени и отчества, места жительства, также и о выезде за пределы Республики Беларусь. Утрата статуса наступает после добровольного отказа либо при получении гражданства Республики Беларусь.

Максим Терешков:

Иностранным гражданам, которые желают получить на территории Республики Беларусь статус беженца, следует помнить, что все сведения, которые они предоставляют при подготовке ходатайства о получении такого статуса, должны носить достоверный характер. В случае, если данные сведения будут носить недостоверный характер, статус беженца, который, возможно, будет предоставлен такому иностранному гражданину, может быть аннулирован.