Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?
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Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
В Беларуси получить статус беженца может иностранный гражданин, который находится на территории нашего государства и желает получить защиту, поскольку не имеет возможности получить аналогичную защиту на территории своей страны в силу определенных причин.
Обладая статусом беженца, иностранцы также имеют свои права и обязанности. Так, например, гости Синеокой на территории государства могут получать образование, медицинское обслуживание и претендовать на воссоединение семьи.
Максим Терешков:
Иностранцы, которые получили статус беженца на территории нашего государства, обязаны соблюдать Конституцию Беларуси, стать на учет в подразделение по гражданству и миграции, извещать о перемене фамилии, имени и отчества, места жительства, также и о выезде за пределы Республики Беларусь.
Утрата статуса наступает после добровольного отказа либо при получении гражданства Республики Беларусь.
Максим Терешков:
Иностранным гражданам, которые желают получить на территории Республики Беларусь статус беженца, следует помнить, что все сведения, которые они предоставляют при подготовке ходатайства о получении такого статуса, должны носить достоверный характер. В случае, если данные сведения будут носить недостоверный характер, статус беженца, который, возможно, будет предоставлен такому иностранному гражданину, может быть аннулирован.
Помимо прочего, на территории нашей страны иностранцы при желании также могут получить убежище и временную защиту.