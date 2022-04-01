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Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?

01 апреля 2022 09:47
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Получить юридическую консультацию у профессионалов своего дела сегодня можно совершенно бесплатно. Адвокаты Беларуси раскроют иностранным гражданам, прибывающим с территории Украины, все правовые тонкости и помогут желающим оформить необходимые документы для предоставления статуса беженца. 

Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?-1

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
В Беларуси получить статус беженца может иностранный гражданин, который находится на территории нашего государства и желает получить защиту, поскольку не имеет возможности получить аналогичную защиту на территории своей страны в силу определенных причин. 

Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?-4

Обладая статусом беженца, иностранцы также имеют свои права и обязанности. Так, например, гости Синеокой на территории государства могут получать образование, медицинское обслуживание и претендовать на воссоединение семьи.

Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?-7

Максим Терешков:
Иностранцы, которые получили статус беженца на территории нашего государства, обязаны соблюдать Конституцию Беларуси, стать на учет в подразделение по гражданству и миграции, извещать о перемене фамилии, имени и отчества, места жительства, также и о выезде за пределы Республики Беларусь.

Утрата статуса наступает после добровольного отказа либо при получении гражданства Республики Беларусь.

Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?-10

Максим Терешков:
Иностранным гражданам, которые желают получить на территории Республики Беларусь статус беженца, следует помнить, что все сведения, которые они предоставляют при подготовке ходатайства о получении такого статуса, должны носить достоверный характер. В случае, если данные сведения будут носить недостоверный характер, статус беженца, который, возможно, будет предоставлен такому иностранному гражданину, может быть аннулирован. 

Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?-13

Помимо прочего, на территории нашей страны иностранцы при желании также могут получить убежище и временную защиту.

# Беженцы # калейдоскоп # Максим Терешков # Вероника Макаревич # Фотофакт

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