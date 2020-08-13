Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды

За последние лет 10-15 звёзды российской эстрады изменились. Причём не только внешне, но и внутренне. За долгие годы кто-то успел развестись, кто-то отказался от пагубной привычки, а кто-то и вовсе решил начать жизнь с чистого листа. Возможно, это помогло им стать лучше во всех смыслах.

Посмотрите на эти фото и сравните, как выглядят популярные россияне сегодня и в начале карьеры.

Влад Топалов