Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
За последние лет 10-15 звёзды российской эстрады изменились. Причём не только внешне, но и внутренне. За долгие годы кто-то успел развестись, кто-то отказался от пагубной привычки, а кто-то и вовсе решил начать жизнь с чистого листа. Возможно, это помогло им стать лучше во всех смыслах.
Посмотрите на эти фото и сравните, как выглядят популярные россияне сегодня и в начале карьеры.
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial и vk.com/topalovofficial
Ирина Безрукова
Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official
Александра Зверева
Фото: instagram.com/sashazvereva и vk.com/sashazverevala
Елена Степаненко
Фото: instagram.com/esheneve4er
Юлия Барановская
Фото: instagram.com/baranovskaya_jl и vk.com/julia_baranovskay
Валерий Леонтьев
Фото: instagram.com/valera_leontiev
Сергей Лазарев
Фото: vk.com/smashfanclub и instagram.com/lazarevsergey
На прошлой неделе мы публиковали семь редких фотографий советских артистов. Кумиры, какими вы их не видели – подробнее здесь.