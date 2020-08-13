Он способен легко завоевать ваше сердце. Кот с короткими лапками стал звездой в соцсетях

Кот по кличке Манчестер родился с маленькими лапками. Однако именно эта отличительная черта позволила пушистому парню завоевать чужие сердца. Как сообщает Daily Mail, родителями Манчестера являются шотландская прямоухая кошка и манчкин. Хозяин котика – 36-летний Александр Ушаков, который проживает в Москве. Мужчина рассказал, что его питомец родился 15 сентября 2018 года.

Фото: instagram.com/cat_manchester

Фото: instagram.com/cat_manchester

По словам Александра, кота он назвал в честь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», за который болеет с 1998 года. Мужчина нередко думал, что его питомец очень милый, поэтому создал для него страницу в Instagram.

Фото: instagram.com/cat_manchester

Фото: instagram.com/cat_manchester

Теперь за публикациями Манчестера следят более 57 тысяч пользователей соцсетей. Кстати, Александр оставляет подписи к фотографиям не только на русском языке, но и на английском.

Фото: instagram.com/cat_manchester