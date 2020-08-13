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Он способен легко завоевать ваше сердце. Кот с короткими лапками стал звездой в соцсетях

13 августа 2020 11:46
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Кот по кличке Манчестер родился с маленькими лапками. Однако именно эта отличительная черта позволила пушистому парню завоевать чужие сердца.

Как сообщает Daily Mail, родителями Манчестера являются шотландская прямоухая кошка и манчкин. Хозяин котика – 36-летний Александр Ушаков, который проживает в Москве. Мужчина рассказал, что его питомец родился 15 сентября 2018 года.

Он способен легко завоевать ваше сердце. Кот с короткими лапками стал звездой в соцсетях-1

Фото: instagram.com/cat_manchester 

Он способен легко завоевать ваше сердце. Кот с короткими лапками стал звездой в соцсетях-3

Фото: instagram.com/cat_manchester 

По словам Александра, кота он назвал в честь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», за который болеет с 1998 года. Мужчина нередко думал, что его питомец очень милый, поэтому создал для него страницу в Instagram.

Он способен легко завоевать ваше сердце. Кот с короткими лапками стал звездой в соцсетях-6

Фото: instagram.com/cat_manchester 

Он способен легко завоевать ваше сердце. Кот с короткими лапками стал звездой в соцсетях-8

Фото: instagram.com/cat_manchester 

Теперь за публикациями Манчестера следят более 57 тысяч пользователей соцсетей. Кстати, Александр оставляет подписи к фотографиям не только на русском языке, но и на английском.

Он способен легко завоевать ваше сердце. Кот с короткими лапками стал звездой в соцсетях-11

Фото: instagram.com/cat_manchester 

Кстати, если вы думаете, что сможете легко устоять перед обаянием пушистых созданий, то вы можете быть неправы. Вот девять людей, которые тоже сначала не хотели котов (здесь подробнее).

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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