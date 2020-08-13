Прямой эфир

Сложно для иностранца, но предельно просто для нас. Девушка нашла у себя на участке загадочный бункер

13 августа 2020 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка нашла на своём участке возле одинокой хижины в лесу странный бункер. За объяснением она обратилась к интернету.

Увидев фотографию тайного хода, пользователи портала Reddit начали предлагать свои варианты. Кто-то решил, что это шахта, ведущая в подземное убежище. Другие писали, что это может быть закрытым проходом. 

Сложно для иностранца, но предельно просто для нас. Девушка нашла у себя на участке загадочный бункер-1

Фото: reddit.com/juliaelizabethblog

Джулия Элизабет написала в Reddit, что люк никуда не ведёт. Сообщила и более подробные характеристики: «Ширина ямы 50 на 60 сантиметров, глубина 50 сантиметров. Деревянные балки на всех четырёх стенах, между почвой и деревом слой пластика».

Самым близким к истине стал комментарий пользовательницы из России. Женщина написала, что подобная конструкция есть у неё на даче. В её семье это место используют зимой для хранения овощей и мяса, то есть в качестве обыкновенного погреба.

Сложно для иностранца, но предельно просто для нас. Девушка нашла у себя на участке загадочный бункер-4

Фото: instagram.com/juliaelizabethblog

Канадско-норвежская писательница Джулия Элизабет купила участок в Норвегии в июле. Дом, который на нём расположен, построен в 1964 году. Также там находится несколько хозяйственных построек и сад. Девушка постоянно изучает свои владения и периодически натыкается на интересные находки. К примеру, в прошлый раз она предложила аудитории портала разгадать тайну странного устройства, прикрученного к стене. На нём была надпись: «PATAY PATAY».

Сложно для иностранца, но предельно просто для нас. Девушка нашла у себя на участке загадочный бункер-7

Фото: reddit.com/juliaelizabethblog

Загадочным устройством оказалась трюмная помпа. Такие используют для откачки воды в морских судах. В этом же доме она выполняла функции обычного водяного насоса.

В прошлом месяце мы писали, что из стен дома потёк мёд. Там пряталась целая колония пчёл – читайте здесь

# Необычное # калейдоскоп # Джулия Элизабет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка собралась на праздник, но люди начали её осуждать. Оказалось, всё дело в недоразумении
13 августа 2020 10:08

Девушка собралась на праздник, но люди начали её осуждать. Оказалось, всё дело в недоразумении

Фото пустого стула на водительских правах. Как получилось, что женщина исчезла?
13 августа 2020 08:36

Фото пустого стула на водительских правах. Как получилось, что женщина исчезла?

Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно
13 августа 2020 07:13

Девушка рассказала о работе мечты. Больше всего людям понравилась возможность есть бесплатно