Сложно для иностранца, но предельно просто для нас. Девушка нашла у себя на участке загадочный бункер

Увидев фотографию тайного хода, пользователи портала Reddit начали предлагать свои варианты. Кто-то решил, что это шахта, ведущая в подземное убежище. Другие писали, что это может быть закрытым проходом.

Девушка нашла на своём участке возле одинокой хижины в лесу странный бункер. За объяснением она обратилась к интернету.

Джулия Элизабет написала в Reddit, что люк никуда не ведёт. Сообщила и более подробные характеристики: «Ширина ямы 50 на 60 сантиметров, глубина 50 сантиметров. Деревянные балки на всех четырёх стенах, между почвой и деревом слой пластика».

Самым близким к истине стал комментарий пользовательницы из России. Женщина написала, что подобная конструкция есть у неё на даче. В её семье это место используют зимой для хранения овощей и мяса, то есть в качестве обыкновенного погреба.