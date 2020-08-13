Сложно для иностранца, но предельно просто для нас. Девушка нашла у себя на участке загадочный бункер
Девушка нашла на своём участке возле одинокой хижины в лесу странный бункер. За объяснением она обратилась к интернету.
Увидев фотографию тайного хода, пользователи портала Reddit начали предлагать свои варианты. Кто-то решил, что это шахта, ведущая в подземное убежище. Другие писали, что это может быть закрытым проходом.
Фото: reddit.com/juliaelizabethblog
Джулия Элизабет написала в Reddit, что люк никуда не ведёт. Сообщила и более подробные характеристики: «Ширина ямы 50 на 60 сантиметров, глубина 50 сантиметров. Деревянные балки на всех четырёх стенах, между почвой и деревом слой пластика».
Самым близким к истине стал комментарий пользовательницы из России. Женщина написала, что подобная конструкция есть у неё на даче. В её семье это место используют зимой для хранения овощей и мяса, то есть в качестве обыкновенного погреба.
Фото: instagram.com/juliaelizabethblog
Канадско-норвежская писательница Джулия Элизабет купила участок в Норвегии в июле. Дом, который на нём расположен, построен в 1964 году. Также там находится несколько хозяйственных построек и сад. Девушка постоянно изучает свои владения и периодически натыкается на интересные находки. К примеру, в прошлый раз она предложила аудитории портала разгадать тайну странного устройства, прикрученного к стене. На нём была надпись: «PATAY PATAY».
Фото: reddit.com/juliaelizabethblog
Загадочным устройством оказалась трюмная помпа. Такие используют для откачки воды в морских судах. В этом же доме она выполняла функции обычного водяного насоса.
В прошлом месяце мы писали, что из стен дома потёк мёд. Там пряталась целая колония пчёл – читайте здесь.